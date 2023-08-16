Отримав в подарунок від мами 8,5 млн грн: депутата Київради підозрюють у незаконному збагаченні

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя депутата Київської міської ради виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на суму майже 8,5 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Як зазначають у відомстві, згідно з відомостями, зазначеними у декларації депутата Київської міської ради за 2020 рік, він отримав цю суму у подарунок від матері.

Однак НАЗК з’ясувало, що розмір її доходів за останні 22 роки не дозволяв накопичити суму коштів для здійснення такого подарунку.

"У відповідь на запит Національного агентства вона пояснила, що подарована сума залишилась у спадок від її покійного чоловіка (батька депутата), а джерелом походження коштів є доходи від його підприємницької діяльності. До своїх пояснень вона додала нотаріально завірену копію договору про дарування 300 000 доларів США (еквівалент 8 480 380 грн)", - повідомили в НАЗК.

Там додали, що отримали нотаріально завірену довідку, в якій зазначено, що єдиним спадкоємцем є дружина померлого, яка успадкувала об’єкти нерухомого майна свого чоловіка, однак відомості про успадкування грошових коштів відсутні. Крім того, у померлого виявилась заборгованість за єдиним внеском для ФОПів на суму 35,5 тисяч гривень.

"Викладені факти дають привід для обґрунтованого сумніву стосовно можливості матері надати такий подарунок своєму синові", - наголошують у відомстві.

Наразі НАЗК направило матеріали до Національного антикорупційного бюро України для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення та здійснення досудового слідства з метою притягнення депутата Київської міської ради до кримінальної відповідальності.

У відомстві не називають прізвища народного обранця, але як повідомляють ЗМІ, мова йде про Володимира Слончака, депутата від Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", співголови фракції у Київраді.

Відновлення декларування чиновників: як рухається процес

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Наразі декларування відбувається на добровільній основі.

Відновлення обовʼязкової подачі декларацій є однією з вимог міжнародних партнерів України. 27 липня Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт в першому читанні – "за" проголосували 299 парламентарів.

Дедлайн ухвалення законопроєкту в другому читанні – 15 вересня.