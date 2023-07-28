У Тимошенка знайшли низку конфліктів інтересів на посаді в ОП: протокол вже пішов до суду

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошувало ексзаступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка для вручення йому 28 липня протоколу про вчинення ним низки правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність, однак той не прийшов.

Як ідеться у повідомленні агентства, колишньому чиновнику було направлено офіційне запрошення на 15:00. Натомість попри висловлену ним обіцянку прибути до НАЗК Тимошенко так цього і не зробив. Зазначається, що протокол буде надіслано йому для ознайомлення поштою.

Під час перевірки НАЗК встановило, що Тимошенко використовував повноваження у особистих інтересах та порушив визначені законом про запобігання корупції обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Які порушення виявили у Тимошенка

Так, обіймаючи посаду заступника керівника ОП, він підписав лист на адресу Державної прикордонної служби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак виявилося, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес – оформлення віз Тимошенку та його сину.

Таким чином посадовець, використовуючи своє службове становище, маючи на меті задоволення особистих потреб, отримав дозвіл на перетин державного кордону своїм підлеглим. Такі дії кваліфіковано за частинами 1 та 2 статті 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Крім того, ексзаступник Андрія Єрмака протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі Emily Hotel, зокрема двічі разом з дружиною і сином. У своїх поясненнях Тимошенко підтвердив, що дійсно користувався послугами готелю, проте не зміг надати підтвердження факту оплати проживання на понад 45 тисяч гривень.

Ще одним епізодом є вчинення ним дій в умовах реального конфлікту інтересів: за даними НАЗК, влітку 2022 року Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan.

Зазначено, що виявлено обставини, які свідчать про штучне створення розрахункових документів з метою приховати факт безкоштовного користування машиною. Загальна сума отриманих Тимошенком безкоштовних послуг з прокату вартісного авто склала 122 тисячі гривень.

Таким чином, загальна вартість отриманих Тимошенком у подарунок послуг склала понад 167 тисяч гривень. Такі його дії кваліфіковано за частиною 1 статті 172-5 КпАП (порушення обмежень щодо одержання подарунків).

На підставі зазначених фактів НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо Тимошенка. За ці порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу, а також можливе внесення особи в реєстр корупціонерів.

Нагадаємо також, що у жовтні 2022 року журналісти Bihus.Info повідомили, що Тимошенко користується позашляховиком Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Після цього заступник керівника ОП заявив, що більше не буде використовувати це авто і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням.

Крім того, видання "Українська правда" повідомляло, що Тимошенко їздить на автомобілі Porsche Taycan 2021 року вартістю 100 тисяч доларів. Втім, як вище зазначено, з цих матеріалів ЗМІ наразі лише останнє знайшло своє продовження у вигляді протоколу від НАЗК, хоча керівник агентства Олександр Новіков давав зрозуміти, шо воно перевіряло обидва.

Нагадаємо, що Тимошенка президент Володимир Зеленський звільнив 23 січня. Він перебував на посаді заступника керівника ОП з 25 червня 2019 року, тобто отримав її незабаром після вступу на посаду самого Зеленського. Після цього посаду Тимошенка отримав Олексій Кулеба, що до цього очолював Київську обласну військову адміністрацію.