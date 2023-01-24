Експерт: Кирило Тимошенко та інші корупціонери мають бути покарані жорстко і показово - за злочини проти держави

Топ-посадовці, звільнені з органів влади, зокрема заступник голови Офіса президента Кирило Тимошенко, мають показово понести кримінальну відповідальність за корупцію під час війни.

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Про це у facebook написав Назар Приходько, експерт Центру зовнішньополітичних досліджень.

"Розкрадання держави під час воєнного стану, підрив довіри західних партнерів, обурення і зневіра суспільства — це ж диверсія проти власної країни, проти її обороноздатності, проти всіх її громадян. Всі вони мають очікувати завершення слідства у СІЗО. Бо з нас досить. І з цієї країни досить", — йдеться в дописі.

Він обурився, чому влада вирішила піти на кадрові чистки не одразу, а після цілого року розкрадань на всіх рівнях — від ОПУ і правоохоронних органів до обладміністрацій: "Війна у нас з вами. Біль, смерті, страх за рідних, за майбутнє — тільки у нас. В них всюди давно підстелено — сім’ї і статки вивезені, чемоданіи спаковані. Як тільки вкрадуть все, їх звільнять і вони поїдуть спокійно собі жити у найдорожчі країни світу. Бо можуть".

Він нагадав, що Кирило Тимошенко — відповідальний за кадрову політику в регіонах, гуманітарку, "Велике будівництво" та відновлення деокупованих територій. Він і його родина з 2019 року заробляли на тендерах. На думку Назара Приходька, Тимошенко опосердковано причетний до розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі, крадівництва на дорожних тендерах фірми фітнес-тренерки очільника області Валентина Резніченка, адже голови цих ОВА були призначені за його креатурою.

Разом із тим Назар Приходько висловив сумніви, щодо притягнення корупціонерів до реальної відповідальності: "Зараз їх усіх звільнять. Цікаво, скількох переназначать на інші посади? А скільки покине країну і не понесе взагалі някої відповідальності? Якщо в цій країні є влада, відповідайте — коли Тимошенко сяде? За вкрадені мільйярди. І вкрадені не десь там в когось, а конкретно в ЗСУ. Одразу скажу: відповіді весною, після перемоги суспільством більше не приймаються".

Нагадаємо, останні тижні країною прокатилася ціла низка корупційних скандалів. Серед них закупівля харчів для військових Міноборони, викриття заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського на отриманні 400 тис. доларів хабара, заступника голови фракції "Слуга народу" Павла Халімона — на придбанні елітного маєтку.

Починаючи з 24 січня, подали у відставку або були звільнені Кирило Тимошенко, заступник голови Офіса генпрокурора Олексій Симоненко, заступник міністра Лозинський, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповал, низка голів ОВА, серед них — Ярослав Янушевич (Херсонська), Валентин Резнічекно (Дніпропетровська), Олександр Старух (Запорізька) та інші.