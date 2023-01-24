Эксперт: Кирилл Тимошенко и другие коррупционеры должны быть наказаны жестко и показательно – за преступления против государства

Топ-чиновники, уволенные из органов власти, в том числе замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, должны показательно понести уголовную ответственность за коррупцию во время войны.

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Об этом в facebook написал Назар Приходько, эксперт Центра внешнеполитических исследований.

"Хищение государства во время военного положения, подрыв доверия западных партнеров, возмущение и уныние общества - это же диверсия против собственной страны, против ее обороноспособности, против всех ее граждан. Все они должны ожидать завершения следствия в СИЗО. Потому что с нас достаточно. И с этой страны достаточно", - говорится в сообщении.

Он возмутился, почему власти решили пойти на кадровые чистки не сразу, а после целого года хищений на всех уровнях — от ОПУ и правоохранительных органов до обладминистраций: "Война у нас с вами. Боль, смерть, страх за родных, за будущее — только у нас. У них повсюду давно подстелено — семьи и состояние вывезены, чемоданы упакованы. Как только украдут все, их уволят и они поедут спокойно жить в самые дорогие страны мира. Потому что могут".

Он напомнил, что Кирилл Тимошенко – ответственный за кадровую политику в регионах, гуманитарку, "Большое строительство" и восстановление деоккупированных территорий. Он и его семья с 2019 зарабатывали на тендерах. По мнению Назара Приходько, Тимошенко причастен к хищению гуманитарной помощи в Запорожье, кражеводству на дорожных тендерах фирмы фитнес-тренера главы области Валентина Резниченко, ведь председатели этих ОВА были назначены по его креатуре".

Вместе с тем Назар Приходько выразил сомнения в привлечении коррупционеров к реальной ответственности: "Сейчас их всех уволят. Интересно, скольких переназначат на другие должности? А сколько покинет страну и не понесет вообще какой-либо ответственности? Если в этой стране есть власть, отвечайте — когда Тимошенко сядет? За украденные миллиарды. И украденные не где-то там у кого-то, а конкретно у ВСУ. Сразу скажу: ответы весной, после победы обществом больше не принимаются".

Напомним, последние недели по стране прокатился целый ряд коррупционных скандалов. Среди них закупка продовольствия для военных Минобороны, разоблачение заместителя министра инфраструктуры Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки , заместителя председателя фракции "Слуга народа" Павла Халимона - на приобретении элитного поместья.

Начиная с 24 января, подали в отставку или были уволены Кирилл Тимошенко, заместитель председателя Офиса генпрокурора Алексей Симоненко, заместитель министра Лозинский, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповал, ряд председателей ОВА, среди них Ярослав Янушевич (Херсонская), Валентин Резничекно (Днепропетровск) ), Александр Старух (Запорожская) и другие.