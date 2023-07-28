У Тимошенко нашли ряд конфликтов интересов на должности в ОП: протокол уже ушел в суд

Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашало экс-заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко для вручения ему 28 июля протокола о совершении им ряда правонарушений, за которые предусмотрена административная ответственность, однако тот не пришел.

Как говорится в сообщении агентства, бывшему чиновнику было направлено официальное приглашение на 15:00. Однако, несмотря на высказанное им обещание прибыть в НАПК, Тимошенко так этого и не сделал. Отмечается, что протокол будет направлен ему для ознакомления по почте.

В ходе проверки НАПК установило, что Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и нарушил определенные законом о предотвращении коррупции ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение.

Какие нарушения нашли у Тимошенко

Так, занимая должность замруководителя ОП, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако оказалось, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну.

Таким образом, чиновник, используя свое служебное положение, имея целью удовлетворение личных потребностей, получил разрешение на пересечение государственной границы своим подчиненным. Такие действия квалифицированы по частям 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Кроме того, экс-заместитель Андрея Ермака в течение 2022 года трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе Emily Hotel, в том числе дважды вместе с женой и сыном. В своих объяснениях Тимошенко подтвердил, что действительно пользовался услугами гостиницы, однако не смог предоставить подтверждение факта оплаты проживания на более чем 45 тысяч гривен.

Еще одним эпизодом является совершение им действий в условиях реального конфликта интересов: по данным НАПК, летом 2022 года Тимошенко безвозмездно использовал в личных целях легковой автомобиль Porsche Taycan.

Отмечается, что выявлены обстоятельства, свидетельствующие об искусственном создании расчетных документов с целью скрыть факт бесплатного пользования машиной. Общая сумма полученных Тимошенко бесплатных услуг по прокату дорогого авто составила 122 тысячи гривен.

Таким образом, общая стоимость полученных Тимошенко в подарок услуг составила более 167 тысяч гривен. Такие его действия квалифицированы по части 1 статьи 172-5 КоАП (нарушение ограничений на получение подарков).

На основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Тимошенко. За эти нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа, а также возможно внесение лица в реестр коррупционеров.

Напомним также, что в октябре 2022 журналисты Bihus.Info сообщили, что Тимошенко пользуется внедорожником Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. После этого замглавы ОП заявил, что больше не будет использовать этот автомобиль и попросил передать его в прифронтовые районы по назначению.

Кроме того, издание "Украинская правда" сообщало, что Тимошенко ездит на автомобиле Porsche Taycan в 2021 году стоимостью 100 тысяч долларов. Впрочем, как указано выше, из этих материалов СМИ пока лишь последнее нашло свое продолжение в виде протокола от НАПК, хотя руководитель агентства Александр Новиков давал понять, что оно проверяло оба.

Напомним, что Тимошенко президент Владимир Зеленский уволил 23 января. Он занимал должность заместителя руководителя ОП с 25 июня 2019 года, то есть получил ее вскоре после вступления в должность самого Зеленского. После этого должность Тимошенко получил Алексей Кулеба, до этого возглавлявший Киевскую областную военную администрацию.