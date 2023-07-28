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У Тимошенко нашли ряд конфликтов интересов на должности в ОП: протокол уже ушел в суд
Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашало экс-заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко для вручения ему 28 июля протокола о совершении им ряда правонарушений, за которые предусмотрена административная ответственность, однако тот не пришел.
Как говорится в сообщении агентства, бывшему чиновнику было направлено официальное приглашение на 15:00. Однако, несмотря на высказанное им обещание прибыть в НАПК, Тимошенко так этого и не сделал. Отмечается, что протокол будет направлен ему для ознакомления по почте.
В ходе проверки НАПК установило, что Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и нарушил определенные законом о предотвращении коррупции ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение.
Какие нарушения нашли у Тимошенко
Так, занимая должность замруководителя ОП, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако оказалось, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Таким образом, чиновник, используя свое служебное положение, имея целью удовлетворение личных потребностей, получил разрешение на пересечение государственной границы своим подчиненным. Такие действия квалифицированы по частям 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).
Кроме того, экс-заместитель Андрея Ермака в течение 2022 года трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе Emily Hotel, в том числе дважды вместе с женой и сыном. В своих объяснениях Тимошенко подтвердил, что действительно пользовался услугами гостиницы, однако не смог предоставить подтверждение факта оплаты проживания на более чем 45 тысяч гривен.
Еще одним эпизодом является совершение им действий в условиях реального конфликта интересов: по данным НАПК, летом 2022 года Тимошенко безвозмездно использовал в личных целях легковой автомобиль Porsche Taycan.
Отмечается, что выявлены обстоятельства, свидетельствующие об искусственном создании расчетных документов с целью скрыть факт бесплатного пользования машиной. Общая сумма полученных Тимошенко бесплатных услуг по прокату дорогого авто составила 122 тысячи гривен.
Таким образом, общая стоимость полученных Тимошенко в подарок услуг составила более 167 тысяч гривен. Такие его действия квалифицированы по части 1 статьи 172-5 КоАП (нарушение ограничений на получение подарков).
На основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Тимошенко. За эти нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа, а также возможно внесение лица в реестр коррупционеров.
Напомним также, что в октябре 2022 журналисты Bihus.Info сообщили, что Тимошенко пользуется внедорожником Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. После этого замглавы ОП заявил, что больше не будет использовать этот автомобиль и попросил передать его в прифронтовые районы по назначению.
Кроме того, издание "Украинская правда" сообщало, что Тимошенко ездит на автомобиле Porsche Taycan в 2021 году стоимостью 100 тысяч долларов. Впрочем, как указано выше, из этих материалов СМИ пока лишь последнее нашло свое продолжение в виде протокола от НАПК, хотя руководитель агентства Александр Новиков давал понять, что оно проверяло оба.
Напомним, что Тимошенко президент Владимир Зеленский уволил 23 января. Он занимал должность заместителя руководителя ОП с 25 июня 2019 года, то есть получил ее вскоре после вступления в должность самого Зеленского. После этого должность Тимошенко получил Алексей Кулеба, до этого возглавлявший Киевскую областную военную администрацию.