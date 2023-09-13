Депутата Волинської облради піймали на хабарі від бізнесмена (ФОТО)

Національне антикорупційне бюро за оперативного супроводу управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Волинській області 12 вересня викрило депутата Волинської обласної ради на одержанні хабаря у сумі 35 тисяч доларів.

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Як повідомляють в НАБУ та ДСР Нацполіції, посадовець вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з громад області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів.

В обмін на "винагороду" депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень, необхідних для отримання земельної ділянки у власність. Протягом квітня-травня посадовець отримав двома траншами частину хабаря у 10 тисяч доларів, а затриманий був вже після отримання залишку у сумі 25 тисяч доларів та обміну їх на євро. Розслідування ж НАБУ розпочало за заявою самого підприємця.

Як зазначають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення чиновником, пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди).

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокурор наполягатиме на застосуванні тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

В свою чергу, як уточнює "Суспільне", йдеться про депутата Валентина Кошельника ("За майбутнє"), який є директором комунального підприємства облради "Володимирський спортивний ліцей". За словами голови облради Григорія Недопада, Кошельника від цієї посади відсторонять.

Як повідомляється, депутата затримали біля стадіону у Володимирі. Після цього правоохоронці також провели обшуки у приміщенні Володимирської міської ради, центрі надання адміністративних послуг та вдома у міського голови Ігоря Пальонки.

За словами останнього, під час обшуків "не знайдено ніякої неправомірної вигоди, предметів збагачення" і нічого не було вилучено. Мер заявив, що усіляко сприятиме слідству, аби "покарати винних, які хочуть під час війни збагатитися".