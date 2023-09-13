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Депутата Волинської облради піймали на хабарі від бізнесмена (ФОТО)
Національне антикорупційне бюро за оперативного супроводу управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Волинській області 12 вересня викрило депутата Волинської обласної ради на одержанні хабаря у сумі 35 тисяч доларів.
Як повідомляють в НАБУ та ДСР Нацполіції, посадовець вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з громад області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів.
В обмін на "винагороду" депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень, необхідних для отримання земельної ділянки у власність. Протягом квітня-травня посадовець отримав двома траншами частину хабаря у 10 тисяч доларів, а затриманий був вже після отримання залишку у сумі 25 тисяч доларів та обміну їх на євро. Розслідування ж НАБУ розпочало за заявою самого підприємця.
Як зазначають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення чиновником, пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокурор наполягатиме на застосуванні тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.
В свою чергу, як уточнює "Суспільне", йдеться про депутата Валентина Кошельника ("За майбутнє"), який є директором комунального підприємства облради "Володимирський спортивний ліцей". За словами голови облради Григорія Недопада, Кошельника від цієї посади відсторонять.
Як повідомляється, депутата затримали біля стадіону у Володимирі. Після цього правоохоронці також провели обшуки у приміщенні Володимирської міської ради, центрі надання адміністративних послуг та вдома у міського голови Ігоря Пальонки.
За словами останнього, під час обшуків "не знайдено ніякої неправомірної вигоди, предметів збагачення" і нічого не було вилучено. Мер заявив, що усіляко сприятиме слідству, аби "покарати винних, які хочуть під час війни збагатитися".