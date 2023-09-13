Депутата Волынского облсовета поймали на взятке от бизнесмена (ФОТО)

Национальное антикоррупционное бюро при оперативном сопровождении управления департамента стратегических расследований Нацполиции в Волынской области 12 сентября разоблачило депутата Волынского областного совета на получении взятки в сумме 35 тысяч долларов.

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Как сообщают в НАБУ и ДСР Нацполиции, чиновник требовал неправомерную выгоду от физического лица, намеревавшегося приобрести земельный участок на территории одной из общин области с целью дальнейшего создания на нем предприятия по утилизации отходов.

В обмен на "вознаграждение" депутат обещал обеспечить принятие местным советом ряда решений, необходимых для получения земельного участка в собственность. В течение апреля-мая чиновник получил двумя траншами часть взятки в 10 тысяч долларов, а задержан был уже после получения остатка в сумме 25 тысяч долларов и обмена их на евро. Расследование же НАБУ начало по заявлению самого предпринимателя.

Как отмечают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения чиновником, предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды).

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокурор будет настаивать на применении содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

В свою очередь, как уточняет "Суспільне", речь идет о депутате Валентине Кошельнике ("За будущее"), который является директором коммунального предприятия облсовета "Владимирский спортивный лицей". По словам главы облсовета Григория Недопада, Кошельника от этой должности отстранят.

Как сообщается, депутат был задержан возле стадиона во Владимире. После этого правоохранители также провели обыски в помещении Владимирского городского совета, центре предоставления административных услуг и дома у мэра Игоря Паленки.

По словам последнего, в ходе обысков "не найдено никакой неправомерной выгоды, предметов обогащения" и ничего не было изъято. Мэр заявил, что будет всячески способствовать следствию, чтобы "наказать виновных, желающих во время войны обогатиться".