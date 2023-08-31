В Одессе тюремного чиновника поймали на взятке от бизнеса за обустройство в колонии солнечной электростанции (ФОТО)

Государственное бюро расследований совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили заместителя начальника управления обеспечения деятельности в южном регионе Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний на вымогательстве денег за возможность привлечения иностранных инвестиций.

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Отмечается, что желая инвестировать в Украину, несмотря на войну, граждане Израиля обратились в орган по вопросам исполнения наказаний за реализацией бизнес-плана по расположению на зданиях и сооружениях одной из исправительных колоний в Одессе солнечных батарей.

Они собирались создать в совокупности солнечную электростанцию с предварительной загрузкой производственной части учреждения разнообразными заказами на изготовление металлоконструкций, которые будут использоваться компанией при установке солнечных батарей.

Однако фигурант выдвинул требование для допуска представителей инвесторов на территорию учреждения, заключение соответствующего договора и начала работ - взятку в 10 тысяч долларов.

По словам чиновника, "входной билет" должен был быть передан руководству Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, а дальнейший незаконный доход должен был быть поделен, в частности, между должностными лицами управления.

Правоохранители задокументировали вымогательство и получение должностным лицом 7 тысяч долларов, только после которого он предоставил соответствующие указания на подписание договора и начало завоза материалов для выполнения работ.

Правоохранители провели обыски по месту нахождения структурного подразделения ДИУН и местам жительства его руководства. В результате по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято более 100 тысяч долларов и 6,8 тысячи евро.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции

Среди указанных денег, которые, по словам супруги подозреваемого, являются личными сбережениями супругов, обнаружено 1,7 тысячи долларов из тех, которые были ранее переданы в качестве неправомерной выгоды.

Чиновнику сообщено о подозрении в получении взятки (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Угрожает ему лишение свободы на срок до 10 лет.

Расследование продолжается. Устанавливается причастность к незаконной деятельности руководства ДИУН и должностных лиц указанного управления, учреждений и предприятий исполнения наказаний.