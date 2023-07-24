Главу Государственной судебной администрации поймали на передаче в Верховный суд взятки от бизнеса (ФОТО)

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова на подстрекательстве к даче неправомерной выгоды судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия, говорится в сообщении следственного органа.

Установлено, что глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тысячи долларов, из которых 5 тысяч он должен был передать судьям за вынесение решения, а 2,5 тысячи долларов — оставить себе за посреднические услуги.

В дальнейшем он обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного суда, в том числе через привлечение к этому его бывшего председателя (на тот момент эту должность занимал Всеволод Князев, разоблаченный на взятке в мае).

Впрочем, отмечается, что после разоблачения экс-председателя ВС на получении неправомерной выгоды поведение главы ГСА резко изменилось: он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не собирался возвращать полученную им неправомерную выгоду. Пока речь о подозрении не идет: детективы лишь провели обыск по месту работы Сальникова.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Предварительно деяние квалифицировано по части 2 статьи 15, части 4 статьи 27, части 4 статьи 369 и части 2 статьи 190 Уголовного кодекса (оконченное покушение на подстрекательство к даче взятки должностному лицу, занимающему особо ответственное положение; мошенничество по предварительному сговору или нанесшее существенный ущерб потерпевшему).

Напомним, что НАБУ разоблачило коррупционную схему в Верховном суде и задержало его председателя Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки еще 15 июня. Высший антикорсуд избрал Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей, на сегодня она продлена до сентября. В свою очередь, Верховный суд Князева уволил, а 26 мая вместо него председателем суда избрали Станислава Кравченко.