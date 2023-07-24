Голову Державної судової адміністрації викрили на передачі у Верховний суд хабаря від бізнесу (ФОТО)

Національне антикорупційне бюро викрило голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства, йдеться у повідомленні слідчого органу.

Встановлено, що голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисячі доларів, з яких 5 тисяч він мав передати суддям за винесення рішення, а 2,5 тисячі доларів — залишити собі за посередницькі послуги.

Надалі він обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови (на той момент цю посаду займав Всеволод Князєв, якого викрили на хабарі у травні).

Втім, зазначається, що після викриття ексголови ВС на одержанні неправомірної вигоди поведінка голови ДСА різко змінилася: він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду. Наразі про повідомлення про підозру не йдеться: детективи лише провели обшук за місцем роботи Сальнікова.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Попередньо діяння кваліфіковано за частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 369 та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу (закінчений замах на підбурення до надання хабаря службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище; шахрайство за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).

Нагадаємо, що НАБУ викрило корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря ще 15 червня. Вищий антикорсуд обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, наразі його продовжено до вересня. В в свою чергу, Верховний суд Князєва звільнив, а 26 травня замість нього головою суду обрали Станіслава Кравченка.