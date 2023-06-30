РНБО просить створити окремий інвестиційний суд та запровадити перевірки всіх колег будь-якого судді-хабарника

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 23 червня про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя. Відповідний указ №359 було підписано та оприлюднено разом з рішенням РНБО 30 червня.

В останньому очолювана Зеленським рада констатує, що судова реформа "як один з головних стрижнів демократичного розвитку української держави є ключовою і пріоритетною для держави".

Через це РНБО підтримує необхідність упровадження системи невідкладних кроків з відновлення рівня довіри до судової гілки влади та посилення заходів із неухильного проведення судової реформи як одного з основоположних елементів забезпечення верховенства права.

"Довіра до державних інститутів є запорукою незмінного курсу держави на набуття членства України в ЄС та НАТО і є одним із ключових моментів забезпечення національної безпеки. Успішне проведення судової реформи є однією із семи базових вимог Євросоюзу для подальшого просування за напрямами європейської та євроатлантичної інтеграції України", - вказується в рішенні.

Нагадаємо, що повідомляючи про ухвалення рішення РНБО, Зеленський вже вказував, що воно передбачає впровадження застосування "детектора брехні" та збільшення тюремних строків за корупцію серед суддів до 10-15 років. Втім, тепер стали відомі й інші пропоновані нововведення.

Що саме пропонується

Так, РНБО звернулася до суб'єктів законодавчої ініціативи щодо необхідності розгляду питання внесення низки змін до законодавства, які б забезпечили дотримання сучасних демократичних принципів функціонування системи правосуддя. Зокрема, пропонуються зміни:

до Кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, а саме покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна; до Кримінального процесуального кодексу в частині посилення ролі інституту суду присяжних та розширення випадків його застосування;

до законів про судоустрій і статус суддів та про Вищу раду правосуддя щодо:

• проведення ВРП перевірки всіх суддів Верховного суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна;

• удосконалення порядку обрання суддів Верховного суду до Великої палати Верховного суду та запровадження механізму їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних судів;

• проведення за рішенням ВРП перевірки на предмет можливих дисциплінарних проступків, грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності майна всіх суддів відповідного суду в разі повідомлення одному з них про підозру в отриманні хабаря;

• перегляду та корегування процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності з передбаченням чіткого визначення кожної з підстав дисциплінарної відповідальності судді та відповідного виду дисциплінарного стягнення, а також умов та строків його погашення;

• проведення "ефективного і прозорого, за кращими світовими стандартами та методиками" кваліфікаційного оцінювання суддів як одного з пріоритетних завдань Вищої кваліфікаційної комісії суддів;

• можливості запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа;

• запровадження такого опитування як умови при доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду, конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного суду;

• ухвалити "справедливі та прозорі" правила і процедури розгляду етичних порушень членами самої ВРП.

Також РНБО рекомендувала Верховній Раді прискорити прийняття законопроекту №9261 про відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів ВРП.

Крім цього, парламент закликали прийняти проєкт закону №9322 щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду. В свою чергу, Кабінету міністрів доручено у взаємодії з Європейською комісією "За демократію через право" (Венеціанською комісією) підготувати концепцію подальшого реформування КС.

Ще одним рішенням РНБО було "розглянути і вирішити питання" стосовно утворення в Україні суду, який би мав спеціалізовану компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.