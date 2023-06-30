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РНБО просить створити окремий інвестиційний суд та запровадити перевірки всіх колег будь-якого судді-хабарника
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 23 червня про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя. Відповідний указ №359 було підписано та оприлюднено разом з рішенням РНБО 30 червня.
В останньому очолювана Зеленським рада констатує, що судова реформа "як один з головних стрижнів демократичного розвитку української держави є ключовою і пріоритетною для держави".
Через це РНБО підтримує необхідність упровадження системи невідкладних кроків з відновлення рівня довіри до судової гілки влади та посилення заходів із неухильного проведення судової реформи як одного з основоположних елементів забезпечення верховенства права.
"Довіра до державних інститутів є запорукою незмінного курсу держави на набуття членства України в ЄС та НАТО і є одним із ключових моментів забезпечення національної безпеки. Успішне проведення судової реформи є однією із семи базових вимог Євросоюзу для подальшого просування за напрямами європейської та євроатлантичної інтеграції України", - вказується в рішенні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що повідомляючи про ухвалення рішення РНБО, Зеленський вже вказував, що воно передбачає впровадження застосування "детектора брехні" та збільшення тюремних строків за корупцію серед суддів до 10-15 років. Втім, тепер стали відомі й інші пропоновані нововведення.
Що саме пропонується
Так, РНБО звернулася до суб'єктів законодавчої ініціативи щодо необхідності розгляду питання внесення низки змін до законодавства, які б забезпечили дотримання сучасних демократичних принципів функціонування системи правосуддя. Зокрема, пропонуються зміни:
- до Кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, а саме покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна;
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до Кримінального процесуального кодексу в частині посилення ролі інституту суду присяжних та розширення випадків його застосування;
- до законів про судоустрій і статус суддів та про Вищу раду правосуддя щодо:
• проведення ВРП перевірки всіх суддів Верховного суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна;
• удосконалення порядку обрання суддів Верховного суду до Великої палати Верховного суду та запровадження механізму їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних судів;
• проведення за рішенням ВРП перевірки на предмет можливих дисциплінарних проступків, грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності майна всіх суддів відповідного суду в разі повідомлення одному з них про підозру в отриманні хабаря;
• перегляду та корегування процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності з передбаченням чіткого визначення кожної з підстав дисциплінарної відповідальності судді та відповідного виду дисциплінарного стягнення, а також умов та строків його погашення;
• проведення "ефективного і прозорого, за кращими світовими стандартами та методиками" кваліфікаційного оцінювання суддів як одного з пріоритетних завдань Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
• можливості запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа;
• запровадження такого опитування як умови при доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду, конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного суду;
• ухвалити "справедливі та прозорі" правила і процедури розгляду етичних порушень членами самої ВРП.
Також РНБО рекомендувала Верховній Раді прискорити прийняття законопроекту №9261 про відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів ВРП.
Крім цього, парламент закликали прийняти проєкт закону №9322 щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду. В свою чергу, Кабінету міністрів доручено у взаємодії з Європейською комісією "За демократію через право" (Венеціанською комісією) підготувати концепцію подальшого реформування КС.
Ще одним рішенням РНБО було "розглянути і вирішити питання" стосовно утворення в Україні суду, який би мав спеціалізовану компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.