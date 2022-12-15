Верховний суд скасував указ Зеленського про усунення Тупицького з посади судді КСУ

Касаційний адміністративний суд Верховного суду 13 грудня визнав протиправним та скасував указ президента Володимира Зеленського №607 від 29 грудня 2020 року про усунення тодішнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді КС.

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Про це повідомили в адвокатському об'єднанні "Лещенко, Дорошенко та партнери", яке представляло інтереси Тупицького. Таким чином, Верховний суд констатував відсутність у президента повноважень на ухвалення рішення про усунення судді КС у кримінальному провадженні згідно з частиною 3 статті 154 Кримінального процесуального кодексу.

Нагадаємо, що всього Зеленський видавав два укази про усунення Тупицького – №607 від 29 грудня 2020 року та №79 від 26 лютого 2021 року – на два місяці, а потім ще на місяць відповідно.

Клопотав про його усунення Офіс генерального прокурора, який посилався на статтю 154 КПК, що дозволяє усунення з посад підозрюваних у скоєнні злочинів.

Водночас у самому КС тоді виступили із заявою, що відповідний указ Зеленського юридично нікчемний і не підлягає виконанню, в тому числі тому, що ані у президента за Конституцією немає повноваження усувати суддів КС, ані самого поняття усунення таких суддів не існує, ані тому, що судді КС загалом мають різний суб'єкт призначення (президент, Верховна Рада та з'їзд суддів), але при цьому повинні мати рівні права, що виключає застосування лише до деяких із них (призначених президентом) статті 154 КПК.

При цьому і сам статус Тупицького як підозрюваного на той момент був спірним: 28 грудня ОГП надіслав йому поштою повідомлення про підозру у зв'язку з його неявкою на процесуальні дії. Наголошувалося, що з моменту відправлення повідомлення про підозру голова КС вважається підозрюваним у підкупі свідка, а також у дачі свідомо неправдивих свідчень (стаття 386 та частина 2 статті 384 Кримінального кодексу) у справі, відкритій ще 2 квітня 2013 року.

Проте сам голова КС наполягав на тому, щоби підозру йому вручила особисто тодішній генпрокурор Ірина Венедиктова, як цього вимагає закон. Вважати себе підозрюваним до цього Тупицький відмовлявся. У січні вже 2021 року в ОГП заявили, що не збираються повідомляти про підозру Тупицькому особисто, оскільки вважають, що статус підозрюваного ним вже отримано.

Крім самого голови КС, який оскаржив укази про своє усунення у Верховному суді, згодом уже до самого КС із цього приводу зверталися і 49 депутатів Ради з фракцій "Батьківщина" та "Європейська солідарність", вимагаючи визнати їх такими, що не відповідають Конституції.

При цьому 27 березня 2021 року Зеленський підписав указ про скасування указів свого попередника Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Тупицького суддею КС та від 17 вересня 2013 року про таке ж призначення судді Олександра Касмініна. Проте 14 липня Верховний суд скасував цей указ Зеленського. У президента це рішення оскаржили, хоча його офіс та низка інших державних органів все одно почали називати Тупицького "колишнім головою КС", оскільки не визнавали більше його повноважень як судді.

В червні, за інформацією ЗМІ, шість суддів влаштували в КС бунт, вимагаючи забезпечити участь Тупицького у засіданнях як голови КС, яким він є з 2019 року. Проте його фізично не пропускали до будівлі суду ще з 19 січня.

Причому 29 березня Тупицький як голова КС ініціював розгляд свого звільнення та звільнення Касмініна за процедурою самого суду, розпорядившись зібрати його суддів 12 квітня. Однак за фактом КС тоді зібратися не зміг, а самого Тупицького вкотре не пропустили на роботу, так само як і не пускали надалі.

26 листопада 2021 року Зеленський підписав указ про призначення до складу КС двох суддів за президентською квотою – Оксани Грищук та Олександра Петришина. За задумом Зеленського, вони мають замінити собою Тупицького та Касмініна, яких той суддями не визнавав.

Проте 30 листопада КС відмовився приймати у свій склад Грищук і Петришина, заявивши, що в суді для цього немає вакантних місць - і не буде, поки Тупицький і Касмінін або хтось із суддів не позбудеться своїх повноважень або поки термін цих повноважень не закінчиться.

У результаті президенту так і не вдалося досягти свого: ситуація вирішилася вже автоматично лише тоді, коли у Тупіцького15 травня 2022 року закінчився 9-річний термін повноважень судді. У вересні термін повноважень закінчився і у Касмініна. Відповідно, їхні місця зайняли згадані нові судді.

При цьому ще наприкінці березня 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тупицький виїхав з України до Відня. На початку квітня Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливе незаконне переправлення Тупицького через український кордон без проходження ним прикордонного та митного контролю. У жовтні Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького.