Конфлікт довкола статусу судді КСУ Касмініна вирішився сам собою: його замінив новий суддя

Новий суддя Конституційного суду Олександр Петришин 21 вересня склав присягу на спеціальному засіданні КС, засвідчивши її текст особистим підписом. Про це йдеться у повідомленні суду.

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Головуючий на засіданні Сергій Головатий вручив Петришину мантію судді, нагрудний знак і посвідчення та привітав із набуттям повноважень.

На засіданні був присутній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який, зокрема, наголосив на важливості доукомплектування складу КС для забезпечення його максимально ефективної діяльності.

"Я хочу зауважити, що в КСУ ще залишаються вакантні посади, які потребуватимуть заповнення. Але наступні судді КСУ, я вже сподіваюся, імовірно будуть обиратися та призначатися за оновленою конституційною процедурою. Запровадження таких нововведень є однією з рекомендацій Європейської комісії і їх виконання є необхідним для продовження європейської інтеґрації України", – сказав він.

Зазначається, що на засіданні також були присутні новопризначений представник президента в КС Cергій Дембовський, голова Асоціації суддів КСУ Іван Домбровський, працівники секретаріату суду та ЗМІ.

Нагадаємо, що Петришин разом з Оксаною Грищук були призначені суддями КС президентом Володимиром Зеленським ще 26 листопала 2021 року.

За задумом Зеленського, вони мали замінити собою тодішнього голову суду Олександра Тупицького та суддю Олександра Касмініна, яких Зеленський внаслідок політичного та юридичного конфлікту більше не розглядав в якості суддів КС, оскільки видав указ про "скасування їхнього призначення".

Проте 30 листопада сам КС відмовився приймати у свій склад Грищук і Петришина, констатувавши, що в суді немає вакантних місць і не буде, допоки Тупицький і Касмінін або хтось ще з суддів не втратить повноваження або поки термін цих повноважень не закінчиться.

Таким чином, коли 9-річний термін повноважень Тупицького в середині травня закінчився, його місце зайняла Грищук. Натомість Петришину довелося чекати до вересня, поки не скінчилися повноваження Касмініна.

Нагадаємо також, що сам Тупицький, як повідомляли ЗМІ ще наприкінці березня, виїхав із України до Відня. На початку квітня Державне бюро розслідувань почало розслідувати ймовірне незаконне переправлення його через український кордон без проходження прикордонного та митного контролю.

Зазначимо при цьому, що спори довкола повноважень суддів КС на цьому не закінчилися, оскільки 27 липня Верховна Рада призначила суддею КС Ольгу Совгирю, яка на той момент була депутатом парламенту від "Слуги народу". 2 серпня вона склала присягу судді.

Однак таке призначення прямо протирічить закону про КС, згідно якого його суддею не може бути призначена особа, яка на день призначення бере участь у політичній діяльності та/або є обраною на виборну посаду в органі державної влади й має представницький мандат. Втім, офіційно оскарження появи Совгирі у складі КС ніхто не ініційовував.