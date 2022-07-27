Рада призначила Совгирю на посаду судді КСУ

Верховна Рада України на засіданні 27 липня підтримала рішення призначити народного депутата від "Слуги народу" Ольгу Совгирю на одну із вакантних посад у Конституційному суді. Рішення підтримали 293 нардепи.

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Під час виступу у сесійній залі Совгиря заявила, що 26 липня написала заяву до апарату ВРУ про складання мандату.

Зазначимо, що народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що Совгирю призначать суддею КСУ з метою надалі призначити її головою Конституційного суду.

Нагадємо, 15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького закінчився термін повноважень. Останнього разу судді Конституційного суду України не змогли обрати голову КСУ. Жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

Якщо жоден із кандидатів не отримав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів. Тобто наступне голосування можуть провести не раніше 14 серпня.

При цьому в Україні взагалі можуть ліквідувати Конституційний суд у тому вигляді, в якому він функціонує зараз. Офіс президента сподівається отримати відповідь на питання, як саме має виглядати реформований КСУ від конституціоналістів.