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Рада призначила Совгирю на посаду судді КСУ

Рада призначила Совгирю на посаду судді КСУ

Верховна Рада України на засіданні 27 липня підтримала рішення призначити народного депутата від "Слуги народу" Ольгу Совгирю на одну із вакантних посад у Конституційному суді. Рішення підтримали 293 нардепи.

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Під час виступу у сесійній залі Совгиря заявила, що 26 липня написала заяву до апарату ВРУ про складання мандату.

Зазначимо, що народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що Совгирю призначать суддею КСУ з метою надалі призначити її головою Конституційного суду.

Нагадємо, 15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького закінчився термін повноважень.  Останнього разу судді Конституційного суду України не змогли обрати голову КСУ. Жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

Якщо жоден із кандидатів не отримав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів. Тобто наступне голосування можуть провести не раніше 14 серпня. 

При цьому в Україні взагалі можуть ліквідувати Конституційний суд у тому вигляді, в якому він функціонує зараз. Офіс президента сподівається отримати відповідь на питання, як саме має виглядати реформований КСУ від конституціоналістів.

Автор:
Віта Молодан