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Рада назначила Совгирю на должность судьи КСУ
Верховная Рада Украины на заседании 27 июля поддержала решение назначить народного депутата от "Слуги народа" Ольгу Совгирю на одну из вакантных должностей в Конституционном суде. Решения поддержали 293 нардепа.
Во время выступления в сессионном зале Совгиря заявила, что 26 июля написала заявление в аппарат ВРУ о сложении мандата
Отметим, что народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что Совгирю назначат судьей КСУ с целью в дальнейшем назначить ее председателем Конституционного суда.
Напомним, 15 мая у судьи Конституционного суда Александра Тупицкого истек срок полномочий. В последний раз судьи Конституционного суда Украины не смогли избрать главу КСУ. Ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Если ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее месяца с дня проведения предыдущих выборов. То есть, следующее голосование могут провести не ранее 14 августа.
При этом в Украине вообще может быть ликвидирован Конституционный суд в том виде, в котором он функционирует сейчас. Офис президента надеется получить ответ на вопрос, как именно должен выглядеть реформированный КСУ от конституционалистов.