Конституційний суд не зміг обрати нового голову

На спеціальному пленарному засіданні 14 червня судді Конституційного суду України не обрали голову суду. Жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

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Про це повідомила представник Верховної Ради у Конституційному суді, народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Ольга Совгіря.

"Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідної кількості голосів", – повідомила вона.

За її словами, згідно з Конституцією, законом та регламентом суду вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосують щонайменше 10 суддів.

Якщо жоден із кандидатів не отримав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів.

Таким чином, не пізніше 15 липня суд має провести повторні вибори.

Зазначимо, що в Україні можуть ліквідувати Конституційний суд у тому вигляді, в якому він функціонує зараз. Офіс президента сподівається отримати відповідь на питання, як саме має виглядати реформований КСУ від конституціоналістів.

Зазначимо, 15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького закінчився термін повноважень.

Крім того, його оголосили у міжнародний розшук. Тупицького звинувачують у скоєнні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя.

У ході спеціального пленарного засідання Конституційного суду 19 травня прийняла присягу його судді, професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук.