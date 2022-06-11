КСУ хочуть зобов'язати давати Раді час на виправлення важливих законів, що визнаються неконституційними під час війни

Депутати Верховної Ради розробляють законопроект, який покликаний уникнути ситуацій, за яких Конституційний суд може під час воєнного стану визнати важливий для конституційного ладу України акт таким, що не відповідає Конституції, не передбачивши при цьому відтермінування втрати ним сили для прийняття за цей термін Радою нового аналогічного акту, який не суперечив би Основному закону.

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Про це повідомила в ефірі національного телемарафону депутат від "Слуги народу", представник парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря.

"Найближчим часом ми внесемо законопроект, який буде містити запобіжники того, щоб під час воєнного стану КС у разі ухвалення ризиків, що становлять загрози конституційному ладу, дав можливість відтермінувати ухвалення відповідного законодавства парламентом", - сказала нардеп.

Совгиря нагадала, що КС раніше перевів з усного у письмове провадження по справі про конституційність постанови Ради про створення та ліквідацію районів від 17 липня 2020 року, якою було встановлено новий адміністративний розподіл країни на рівні районів та місцевих громад. Цей документ, як зазначила депутат, належить саме до тих, що регулюють основи конституційного ладу.

"Якщо в умовах військового стану КС визнає цю постанову неконституційною і не надасть Раді достатньо часу, щоб усунути недолік, то це може стати в умовах війни серйозною проблемою та загрозою для конституційного ладу", - наголосила вона.

Крім того, Совгиря прокоментувала заяви про можливість ліквідації КС, заявивши, що реформування суду є одним із стратегічних завдань створеної у квітні Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

За словами Совгирі, у складі ради створено робочу групу, яка розробляє моделі такого реформування, які мають бути реалізовані після війни.

Депутат заявила, що певні напрацювання моделі вже є, проте про деталі говорити відмовилася, щоб "уникнути зайвої політизації", зазначивши, що про це буде заявлено після завершення розробки моделі.

Коментуючи ж необхідність призначення зараз нового голови КС після закінчення строку повноважень Олександра Тупицького в якості судді, а відповідно і голови цього суду, Совгиря наголосила, що це має статися вже найближчими днями.

"Ні Конституція України, ні закон про Конституційний суд не містять жодних обмежень щодо виборів голови КС під час воєнного стану. Відповідно до регламенту КС, протягом місяця з моменту припинення повноважень попереднього голови суду мають відбутися вибори наступного. Оскільки повноваження Тупицького припинилися 15 травня, ми очікуємо, що до 15 червня КС має провести вибори нового голови", – сказала вона.

На питання про те, хто є претендентами на цю посаду, депутат відповіла, що не уповноважена коментувати це, оскільки КС офіційно не оприлюднив таку інформацію.

"Чи будуть вибори результативними, ми подивимося, тому що на даний момент обраними є 14 суддів, а для обрання голови КС потрібно 10 голосів. Тобто, це має бути особа, яка має великий авторитет та пошану серед суддів КС. Чи є така особа, ми дізнаємося вже наступного тижня", – додала Совгіря.

Зазначимо, що голову КС обирають на спеціальному пленарному засіданні суду з-поміж суддів КС на один трирічний термін таємним голосуванням. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість суддів КС від конституційного складу (18 суддів), тобто щонайменше десять із них.

Нагадаємо, що 8 червня КСУ ухвалив рішення, яке скасовує можливість закриття кримінальних справ проти підозрюваних або обвинувачених у разі декриміналізації відповідних злочинів.

Однак при цьому суд відтермінував втрату сили відповідної норми Кримінального процесуального кодексу на три місяці, встановивши, що Рада, щоб уникнути прогалини в законодавстві, повинна врегулювати це питання якось інакше. Таке право, але не обов'язок, суду наразі дає стаття 91 закону про КС.

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