КСУ визнав неконституційним закриття кримінальних справ у разі декриміналізації відповідного діяння

Другий сенат Конституційного суду 8 червня визнав неконституційним закриття кримінальних проваджень проти тієї чи іншої особи в разі законодавчої декриміналізації відповідного діяння.

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Як ідеться в повідомленні КСУ, рішення було ухвалене за конституційною скаргою громадянина Олександра Кротюка, суддею-доповідачем у цій справі був Віктор Городовенко. Текст рішення та його резюме суд обіцяє опублікувати на своєму сайті 9 червня.

Мова йде про положення пункту 4 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу, згідно з яким кримінальне провадження закривається у разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Автор клопотання у своїй скарзі зазначав, що оспорюване положення КПК порушує презумпцію невинуватості особи, оскільки дозволяє закривати справи щодо підозрюваного чи обвинуваченого без належного доведення та встановлення дійсності самого факту первинного вчинення відповідного діяння, а також без згоди на здійснення такого закриття самою особою.

Він просив перевірити, чи порушує вказана норма частини 1 та 2 статті 62 Конституції у зв'язку з її ж статтею 8 (принцип верховенства права).

В статті 62 зазначається, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. При цьому ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Зазначимо також, що згідно зі статтею 91 закону про КСУ, закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення КСУ рішення про їх неконституційність (якщо інше не встановлено самим рішенням, але в буль якому разі не раніше дня його ухвалення).