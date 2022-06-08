КСУ признал неконституционным закрытие уголовных дел в случае декриминализации соответствующего деяния

Второй сенат Конституционного суда 8 июня признал неконституционным закрытие уголовных производств против того или иного лица в случае законодательной декриминализации соответствующего деяния.

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Как говорится в сообщении КСУ, решение было принято по конституционной жалобе гражданина Александра Кротюка, судьей-докладчиком по этому делу был Виктор Городовенко. Текст решения и его резюме суд обещает опубликовать на своем сайте 9 июня.

Речь идет о положении пункта 4 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса, согласно которому уголовное производство закрывается в случае, если вступил в силу закон, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом.

Автор ходатайства в своей жалобе отмечал, что оспариваемое положение УПК нарушает презумпцию невиновности лица, поскольку позволяет закрывать дела против подозреваемого или обвиняемого без надлежащего доказывания и установления действительности самого факта первичного совершения соответствующего деяния, а также без согласия на совершение такого закрытия самим лицом.

Он просил проверить, нарушает ли указанная норма части 1 и 2 статьи 62 Конституции в связи с ее же статьей 8 (принцип верховенства права).

В статье 62 отмечается, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. При этом никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

Отметим также, что согласно статье 91 закона о КСУ, законы, другие акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия КСУ решения об их неконституционности (если иное не установлено самим решением, но в любом случае не раньше дня его принятия).