Политика и экономика 50 минут назад

КСУ признал неконституционной передачу городам общежитий без согласия компании-владельца

На эту норму пожаловалась компания "Черниговоблбуд", посчитав ее нарушающей статью 41 Конституции

Фото: пресс-служба КС Фото: пресс-служба КС
Фото: пресс-служба КС

Второй сенат Конституционного суда признал не соответствующей Основному Закону норму законодательства, согласно которой общежития, включенные в уставные капиталы обществ, могут быть переданы в собственность территориальных общин по решению суда без согласия собственника.

Соответствующее решение от 20 октября опубликовано на сайте суда. Речь идет о подпункте "б" пункта 1 части 3 статьи 14 закона об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий. Таким образом, эта норма потеряла силу со дня вынесения решения КС, и данное решение не может быть обжаловано.

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Жалобу на нее подало в сентябре 2020 года ЧАО "Черниговоблбуд". По мнению автора ходатайства, оспариваемое положение закона не соответствует требованиям статьи 41 Конституции, поскольку допускает принудительное отчуждение объектов права частной собственности без предварительного и полного возмещения их стоимости.

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КС в свою очередь согласился с этим и также счел упомянутую норму не согласующейся со статьями 8 Основного Закона (о верховенстве норм Конституции) и 22 (о невозможности сужения конституционных прав и свобод законами).

При этом депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права парламентского комитета по правовой политике Ольга Совгиря указала в своем Telegram-канале, что текст решения КС был опубликован с опозданием — лишь 22 октября, что следует расценивать как нарушение статьи 94 закона о КС, требующей публиковать решения не позднее следующего рабочего дня после их вынесения.

Сам же КС еще 20 октября сообщил о факте принятия решения по данному делу, однако ничего тогда не сообщил о сути своего решения.

Напомним также, что в июле признали неконституционной конфискацию таможенниками запрещенных товаров на границе.

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