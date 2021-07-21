КСУ признал неконституционной конфискацию таможенниками запрещенных товаров на границе

Второй сенат Конституционного суда 21 июля принял три решения по результатам рассмотрения дел по конституционным жалобам граждан. Об этом говорится в сообщении КС.

В частности, по конституционной жалобе Одинцовой Елены Анатольевны относительно конституционности абзаца 2 статьи 471 Таможенного кодекса суд признал оспоренное предписание неконституционным.

В своей жалобе гражданка просила принять такое решение относительно санкции, применяемой к лицу, нарушившему установленный кодексом порядок таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля, а именно в виде конфискации товаров, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено.

Автор ходатайства указывала, что оспариваемая норма кодекса в части применения дополнительного взыскания в виде конфискации товаров является не соответствующей части 1 статьи 8, частям 1, 4, 6 статьи 41 Конституции, поскольку нарушает принцип верховенства права, а также конституционные права на: владение, пользование и распоряжение своей собственностью; незыблемость права частной собственности и запрет противоправного лишения права собственности, а также принцип конфискации имущества исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.

Кроме того, рассмотрев дело по конституционной жалобе Бивалькевича Богдана Вячеславовича о конституционности пункта 8 раздела XI "Заключительные и переходные положения" закона о Национальной полиции, было принято решение, которым данная норма закона признана неконституционной.

Гражданин оспаривал в КС то, что со дня опубликования настоящего закона о полиции все работники милиции (лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), а также другие работники Министерства внутренних дел, его территориальных органов и учреждений объявлялись предупрежденными о возможном увольнении по сокращению штатов.

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По мнению автора ходатайства, оспариваемое положение существенно сузило его право на труд, гарантированное статьей 43 Конституции, поскольку нивелирует важные гарантии защиты от незаконного увольнения, предусмотренные положениями частей 1-3 статьи 492 Кодекса законов о труде, а именно право на персональное предупреждение о предстоящем увольнении не позднее чем за два месяца, преимущественное право на оставление на работе, а также право получить предложение со стороны работодателя о другой работе на том же предприятии.

Также КС рассмотрел жалобу Кременчугского Анатолия Михайловича и Павлика Владислава Владимировича о конституционности части 10 статьи 294 Кодекса об административных правонарушениях, признав ее, в отличие от двух вышеуказанных норм законодательства, конституционной.

Этот пункт законодательства гласит, что постановление судьи по делу об административном правонарушении вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит. Жалобщики посчитали, что эта норма нарушает их право на справедливый суд, но КС в этом не убедили.

Напомним, что ранее Государственная таможенная служба в лице главы ведомства Павла Рябикина инициировала возвращение себе права на реализацию таможенного конфиската.