Политика 1 час назад

Правительство объявило конкурс на должность руководителя Гостаможни

Конкурс на должность главы Государственной таможенной службы объявлен с 1 июля 2021 года

Фото: facebook.com/TaxUkraine Фото: facebook.com/TaxUkraine
Фото: facebook.com/TaxUkraine

Кабинет министров Украины 1 июля объявил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

Соответствующее распоряжение № 699-р опубликовано на Правительственном портале.

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"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе", объявить с 1 июля 2021 года конкурс на занятие должности председателя Государственной таможенной службы с определением условий проведения конкурса согласно приложению", — говорится в распоряжении.

Напомним, 18 ноября 2020 года Кабмин утвердил назначение Рябикина главой Гостаможни по карантинной процедуре.

Он стал первым постоянным главой ведомства после увольнения с этой должности Максима Нефьодова в апреле 2020 года.

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Всего с апреля по ноябрь прошлого года на Гостаможне сменилось три временных руководителя.

Напомним, в ходе опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и DHL Express, 57% респондентов заявили, что коррупция на таможне не снижается.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что одной из главных задач реформы Государственной таможенной службы является внедрение системы обмена таможенной информацией с Европейским Союзом.

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