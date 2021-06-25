Все отстраненные сотрудники Галицкой таможни вернулись на работу — СМИ

46 работников Галицкой таможни, которые были отстранены от работы в начале апреля этого года по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде, вернулись к исполнению своих обязанностей.

Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на Государственную таможенную службу, по итогам проверок большинство дисциплинарных производств в отношении отстраненных работников различных таможен Украины закрыты из-за отсутствия в их действиях нарушений.

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В отношении сотрудников Галицкой таможни закрыты все дисциплинарные дела и все 46 ранее отстраненных таможенников вернулись к работе.

По информации издания, в начале апреля в рамках объявленной СНБО борьбы с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях были отстранены от должности.

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Наибольшее количество отстраненных таможенников из всех таможен в Украине была именно на Галицкой таможне — 46. Это, в частности, работники таможенного поста "Яворов" — 30 человек, ТП "Мостиска" — 14 и по одному работнику с ТП "Смильныця" и "Рава Русская".

В то же время, в таможенной службе отметили, что в отношении 22 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы дисциплинарные производства продолжены.

Напомним, в ходе опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и DHL Express, 57% респондентов заявили, что коррупция на таможне не снижается.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что одной из главных задач реформы Государственной таможенной службы является внедрение системы обмена таможенной информацией с Европейским Союзом.

Источник фото: Depositphotos.