"Таможенник должен обрести страх": Рябикин рассказал, какими видит стимулы для подчиненных

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин считает приоритетом борьбу с неполным и недостоверным декларированием товаров. Об этом он рассказал в интервью изданию "Цензор.нет".

"Мы предлагаем не только криминализировать товарную контрабанду, но и ввести уголовную ответственность за такое декларирование в виде многократных штрафов к сумме незадекларированного товара. Задекларировали, к примеру, товар на 100 тысяч, а де-факто завезли на 1 млн — пятикратная или десятикратная ответственность. Значит, штраф 10 млн. И по мере увеличения объемов — увеличение, кратное этим платежам", — отметил глава ведомства.

По его мнению, если преступление совершается субъектом внешнеэкономической деятельности в сговоре с работником таможенной службы, то оба — и таможенник, и декларант — неизбежно должны привлекаться к уголовной ответственности в виде лишения свободы.

"Это поменяет среду, в которой оказываются участники рынка. Таможенник должен обрести страх. Страх, что его накажут... Сочетание двух факторов — страха и стимулов — может поменять службу. При этом придется существенно обновить ее личный состав, к сожалению", — добавил Рябикин.

Он отметил, что мотиваторами для таможенников должны быть хорошая зарплата и проценты от штрафов, а также процент от стоимости реализованного товара, который был конфискован.

"Тогда у таможенника появится выбор: взять условную тысячу долларов взятки или зафиксировать правонарушение, получив 500 долларов премии, и спать спокойно", — подчеркнул глава Гостаможслужбы.

По его словам, предлагается часть вырученных на продаже конфиската средств отправлять в госбюджет, а часть — на премирование таможенников и обеспечение материально-технической базы таможни.

"Также есть предложение по досудебному урегулированию споров. Выявили нарушение — на месте предложили уплатить штраф без дальнейшей судимости и отметки о ней. 50% от этого штрафа идет в этот же спецфонд. При этом человек, который сделал такое оформление, получает 20% от этой суммы", — отметил Рябикин.

Все свои предложения по созданию спецфонда госбюджета Таможня передала в Офис президента для изучения и возможного внесения в Верховную Раду Владимиром Зеленским в виде законопроектов со статусом первоочередных.

"Это и вопрос криминализации, и внесения изменений в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс, закон об оперативно-розыскной деятельности, закон о государственной службе и Таможенный кодекс. Это целый комплекс законов, без которых не получится изменить эту среду и эти правила", — подчеркнул глава ведомства.

Напомним, Рябикин считает возможным обеспечить увеличение заработной платы рядовых работников таможни с нынешних 16-18 тысяч грн до 40-50 тысяч за счет получения доли с выписываемых штрафов.