Таможня хочет вернуть себе право торговать таможенным конфискатом

Государственная таможенная служба инициирует возвращение себе права на реализацию таможенного конфиската. Об этом сказал в интервью изданию "Цензор.нет" глава ведомства Павел Рябикин.

"В прошлом году, на момент прихода на службу, я спросил, на какую сумму на складах числится конфискованных товаров. Выяснилось, что на 1,6 млрд грн. На конец года у нас осталось, по-моему, на 860 млн. Спрашиваю: сколько денег перечислено в бюджет? Отвечают, что 200 млн. Почему, ведь было товаров на 800? Потому что в ходе реализации произошло понижение стоимости", — рассказал он.

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По словам чиновника, в нынешних условиях пока товары числятся на складе, который, как правило, арендуется у частного оператора, происходит его фактическая подмена.

"По сговору участников процесса дорогие фирменные брендовые куртки меняются на, извините, дешевые китайские трусы. И дешевые китайские трусы реализуются по остаточной стоимости. Мы хотим получить право на реализацию таможенного конфиската", — заявил Рябикин.

Глава службы не уточнил подробности, но также утвердительно ответил на вопрос, хочет ли ведомство создать спецфонд, куда будут направляться средства от реализации конфиската.

"Да. Предлагаем часть отправлять в госбюджет, еще часть — на премирование таможенников и обеспечение материально-технической базы таможни", — сказал он.

Все свои предложения по созданию такого спецфонда госбюджета Таможня передала в Офис президента для изучения и возможного внесения в Верховную Раду Владимиром Зеленским в виде законопроектов со статусом первоочередных.

Отметим, что ныне продажа конфискованного имущества проводится через аукционы госпредприятия СЕТАМ ("Система электронных торгов арестованным имуществом"), а решение о конфискации принимает суд.

Напомним также, что Рябикин считает возможным обеспечить увеличение заработной платы рядовых работников таможни с нынешних 16-18 тысяч грн до 40-50 тысяч за счет получения доли с выписываемых штрафов.