Указы Зеленского об отстранении главы КС Тупицкого проверят на соответствие Конституции

Конституционный Суд Украины открыл производство по указам президента Владимира Зеленского об отстранении с должности председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и о выведении из состава КС Александра Касминина.

Об этом сообщила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде нардеп Ольга Совгиря.

КСУ занялся вопросом по представлению 49 нардепов Украины. На соответствие Конституции Украины будут рассмотрены указы "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года, "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 26 февраля 2021 года, "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 года.

Дело будет рассматриваться на заседании Большой палаты КС. Сроки рассмотрения пока не сообщаются.

Напомним, в группу инициаторов поданного в КСУ представления входят почти все нардепы фракций "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Причем они просили суд рассмотреть дело в порядке устного производства.

Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КС по ходатайству Офиса генерального прокурора. Но его указ сразу стал предметом юридических споров. В итоге Верховный суд отменил его, и президент подал апелляцию на это решение.

Ранее ГБР расследовало дело против председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и провело у него обыск. В результате установлено, что глава КСУ подкупил свидетеля, который проходил по одному из дел.

Напомним, что 27 марта 2021 года Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ и указ №513 от 17 сентября 2013 года о назначении в КСУ Александра Касминина. Оба судьи решили обжаловать это решение в Верховном суде. Кроме того, Тупицкий попросил Окружной административный суд Киева обязать КСУ выплатить ему 0,9 млн грн.