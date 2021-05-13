У Тупицкого дома обыск — СМИ

По месту жительства председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, указ о назначении которого судьей КС распорядился отменить президент Владимир Зеленский, рано утром 13 мая прошел обыск.

Как сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в Государственном бюро расследований, следователи пришли по адресу его проживания в 6:00. Уточняется, что обыск проводится в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.

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В опубликованном изданием постановлении Печерского районного суда Киева об обыске отмечается, что он проводится согласно части 1 статьи 234 Уголовного процессуального кодекса с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Обыск проводится в рамках дела, в котором исследуются обстоятельства создания в начале 2011 года председателем Высшего хозяйственного суда Виктором Татьковым "устойчивого иерархического объединения", члены которого по сговору занимались тяжкими и особо тяжкими преступлениями и руководством незаконной деятельностью других судей, сотрудников аппаратов судов, адвокатов, арбитражных управляющих, оценщиков, служащих товарных бирж и прочих лиц.

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Напомним, что 27 марта Зеленский отменил указ президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС, а также указ №513 от 17 сентября 2013 года о назначении в КС Александра Касминина. Оба судьи ныне обжаловали это решение в Верховном суде.

29 марта Тупицкий как председатель КС распорядился собрать судей КС 12 апреля для принятия решения по увольнению его самого и его коллеги Касминина. Однако по факту КС собраться не смог. В частности, в здание суда в очередной раз не пустили самого председателя суда — такая практика начала осуществляться еще 19 января и продолжается до сих пор.

Отметим также, что до отмены назначения Тупицкого Зеленский также издавал два указа о его отстранении от должности судьи — сначала на два месяца, а затем на месяц. Первый указ Тупицкий обжаловать, по сути, не успел, а по второму Верховный суд пока решения не принимал, решив продолжить рассмотрение 20 мая.

Несмотря на спорность ситуации со статусом Тупицкого и Касминина, Зеленский уже поспешил распорядиться организовать конкурс по их замене. Более того, глава Офиса президента Андрей Ермак попросил страны "Большой семерки" предложить своих специалистов по конституционному праву, которые могли бы принять участие в работе комиссии по отбору двух судей КС.