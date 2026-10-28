Квартиру Лебедева в центре Киева продали на аукционе: за сколько ушло имущество российского пропагандиста

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел онлайн-аукцион по продаже конфискованной квартиры, принадлежавшей российскому пропагандисту и дизайнеру Артемию Лебедеву. Объект удалось реализовать за 8,011 млн. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Недвижимость площадью 193, 2 м² расположена на двух уровнях шестого этажа в историческом центре Киева – на улице Саксаганского. В нем есть три комнаты, кабинеты, кухня, два санузла, три балкона и хозяйственные помещения. Общее состояние объекта оценивается как удовлетворительное.

Санкционный актив был взыскан в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

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За право приобрести имущество соревновались два участника. Стартовая цена составляла 7,074 млн грн, а победоносное предложение достигло 8,011 млн грн, что подняло итоговую стоимость на 936,1 тыс. грн.

Согласно процедуре, победитель торгов должен в течение 25 рабочих дней оплатить определенную сумму, а также полностью погасить задолженность за коммунальные услуги до подписания договора купли-продажи. После выполнения этих условий стороны заключают договор и оформляют акт приемки-передачи.

Вырученные от продажи санкционного имущества средства направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ для восстановления Украины.

Кто какой Лебедев

Лебедев – российский дизайнер, предприниматель и блоггер. Он много лет активно ведет блоги на разных платформах и многократно заявлял, что считает оккупацию и аннексию Крыма справедливой и блестяще проведенной операцией и всячески подчеркивает его российскую принадлежность, считая также исторической ошибкой согласия российских властей на оставление Крыма в составе Украины в 1991 году.

В январе 2022 года Лебедев попал под санкции СНБО за поддержку российской пропаганды против Украины и распространение фейков с 2014 года.

В марте 2023 года СБУ задокументировала преступную деятельность российского блоггера – Артемия Лебедева, незаконно попавшего в июне 2022 года на территорию Запорожской атомной электростанции. Ему сообщили о подозрении за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Киеве ему принадлежали две квартиры . Обе расположены в центре столицы и были взысканы в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в 2023 году:

Двухуровневая квартира на ул. Ярославов Вал (площадь 138,5 м²) – у Золотых Ворот. Двухуровневая квартира на ул. Саксаганского (площадь 193,2 м2).

Обе конфискованные квартиры Фонд государственного имущества Украины реализовал на электронных аукционах Прозорро.Продажи.

Напомним, в июле ФГИ успешно провел онлайн-аукцион по приватизации другой санкционной квартиры, которая принадлежала Лебедеву. За 13,5 млн грн жилье приобрела компания "Центр исследований беспилотных систем" – производитель дронов "Генерал Черешня".