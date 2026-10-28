UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,60

+0,06

EUR

50,85

--0,10

Наличный курс:

USD

46,50

46,24

EUR

51,78

51,44

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Квартиру Лебедева в центре Киева продали на аукционе: за сколько ушло имущество российского пропагандиста

В Киеве продали элитную квартиру пропагандиста Лебедева
В Киеве продали элитную квартиру пропагандиста Лебедева / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел онлайн-аукцион по продаже конфискованной квартиры, принадлежавшей российскому пропагандисту и дизайнеру Артемию Лебедеву. Объект удалось реализовать за 8,011 млн. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Недвижимость площадью 193, 2 м² расположена на двух уровнях шестого этажа в историческом центре Киева – на улице Саксаганского. В нем есть три комнаты, кабинеты, кухня, два санузла, три балкона и хозяйственные помещения. Общее состояние объекта оценивается как удовлетворительное.

Санкционный актив был взыскан в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

За право приобрести имущество соревновались два участника. Стартовая цена составляла 7,074 млн грн, а победоносное предложение достигло 8,011 млн грн, что подняло итоговую стоимость на 936,1 тыс. грн.

Согласно процедуре, победитель торгов должен в течение 25 рабочих дней оплатить определенную сумму, а также полностью погасить задолженность за коммунальные услуги до подписания договора купли-продажи. После выполнения этих условий стороны заключают договор и оформляют акт приемки-передачи.

Вырученные от продажи санкционного имущества средства направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ для восстановления Украины.

Кто какой Лебедев

Лебедев – российский дизайнер, предприниматель и блоггер. Он много лет активно ведет блоги на разных платформах и многократно заявлял, что считает оккупацию и аннексию Крыма справедливой и блестяще проведенной операцией и всячески подчеркивает его российскую принадлежность, считая также исторической ошибкой согласия российских властей на оставление Крыма в составе Украины в 1991 году.

В январе 2022 года Лебедев попал под санкции СНБО за поддержку российской пропаганды против Украины и распространение фейков с 2014 года.

В марте 2023 года СБУ задокументировала преступную деятельность российского блоггера – Артемия Лебедева, незаконно попавшего в июне 2022 года на территорию Запорожской атомной электростанции. Ему сообщили о подозрении за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Киеве ему принадлежали две квартиры . Обе расположены в центре столицы и были взысканы в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в 2023 году:

  1. Двухуровневая квартира на ул. Ярославов Вал (площадь 138,5 м²) – у Золотых Ворот.
  2. Двухуровневая квартира на ул. Саксаганского (площадь 193,2 м2).

Обе конфискованные квартиры Фонд государственного имущества Украины реализовал на электронных аукционах Прозорро.Продажи.

Напомним, в июле ФГИ успешно провел онлайн-аукцион по приватизации другой санкционной квартиры, которая принадлежала Лебедеву. За 13,5 млн грн жилье приобрела компания "Центр исследований беспилотных систем" – производитель дронов "Генерал Черешня".

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности