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Квартиру Лєбєдєва в центрі Києва продали на аукціоні: за скільки пішло майно російського пропагандиста

У Києві продали елітну квартиру пропагандиста Лєбєдєва
У Києві продали елітну квартиру пропагандиста Лєбєдєва / ФДМУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) провів онлайн-аукціон з продажу конфіскованої квартири, яка належала російському пропагандисту та дизайнеру Артемію Лєбєдєву. Об'єкт вдалося реалізувати за 8,011 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Нерухомість площею 193,2 м² розташована на двох рівнях шостого поверху в історичному центрі Києва — на вулиці Саксаганського. Помешкання має три кімнати, кабінети, кухню, два санвузли, три балкони та господарські приміщення. Загальний стан об'єкта оцінюється як задовільний.

Санкційний актив було стягнуто в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

За право придбати майно змагалися два учасники. Стартова ціна становила 7,074 млн грн, а переможна пропозиція сягнула 8,011 млн грн, що підняло підсумкову вартість на 936,1 тис. грн.

Відповідно до процедури, переможець торгів має протягом 25 робочих днів сплатити визначену суму, а також повністю погасити заборгованість за комунальні послуги до підписання договору купівлі-продажу. Після виконання цих умов сторони укладають договір та оформлюють акт приймання-передачі.

Отримані від продажу санкційного майна кошти спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ для відновлення України.

Хто какий Лебедєв

Лебедєв - російський дизайнер, підприємець та блогер. Він багато років активно веде блоги на різних платформах та багаторазово заявляв, що вважає окупацію та анексію Криму справедливою і блискуче проведеною операцією і всіляко підкреслює його російську приналежність, вважаючи також історичною помилкою згоду російської влади на залишення Криму у складі України в 1991 році.

В січні 2022 року Лебедєв потрапив під санкції РНБО за підтримку російської пропаганди проти України та розповсюдження фейків із 2014 року.

У березні 2023 року СБУ задокументувала злочинну діяльність російського блогера – Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції. Йому повідомили про підозру за виправдовування збройної агресії РФ проти України.

У Києві йому належали дві квартири. Обидві розташовані у центрі столиці та були стягнуті в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у 2023 році:

  1. Дворівнева квартира на вул. Ярославів Вал (площа 138,5 м²) — біля Золотих Воріт.
  2. Дворівнева квартира на вул. Саксаганського (площа 193,2 м²).

Обидві конфісковані квартири Фонд державного майна України реалізував на електронних аукціонах Прозорро.Продажі.

Нагадаємо, у липні ФДМУ успішно провів онлайн-аукціон з приватизації іншої санкційної квартири, яка належала Лебедєву. За 13,5 млн грн житло придбала компанія "Центр досліджень безпілотних систем" – виробник дронів "Генерал Черешня".

Автор:
Тетяна Бесараб

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