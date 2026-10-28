Броварський завод порошкової металургії продали за 330 млн грн: що отримає новий власник

Фонд державного майна України продав на онлайн-аукціоні єдиний майновий комплекс "Заводу порошкової металургії" у Броварах Київської області за 275,001 млн грн без ПДВ. З урахуванням податку сума угоди становить понад 330 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

За актив змагалися два учасники. За стартової ціни 204,899 млн грн переможна пропозиція виявилася на 70,1 млн грн вищою.

Що отримає покупець

До майнового комплексу входять 58 об'єктів нерухомості загальною площею понад 139 тис. м²; 1 852 одиниці рухомого майна; 14 транспортних засобів і одиниць спецтехніки; вісім земельних ділянок загальною площею 42,2996 га.

Підприємство спеціалізується на виробництві спечених порошкових виробів, композиційних матеріалів, фрикційних дисків для колісної та гусеничної техніки, а також металокерамічних елементів для залізниці.

Які умови має виконати переможець

Переможець повинен сплатити вартість об'єкта протягом 20 робочих днів із дня формування протоколу аукціону. Після оплати сторони мають укласти договір купівлі-продажу й оформити акт приймання-передачі.

Також новий власник зобов'язаний виконати умови приватизації, зокрема погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом.

Нагадаємо, "Червоненський завод продтоварів" на Житомирщині, який не працював сім років, продали на аукціоні за 31 млн грн без ПДВ. Це у 9,1 раза більше за стартову ціну. З урахуванням податку покупець має заплатити 37,2 млн грн.