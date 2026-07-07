Спиртзавод із боргами понад 7 млн грн продали на аукціоні за 2,2 млн грн

Майновий комплекс Карапчівського спиртзаводу у Чернівецькій області продали на аукціоні Prozorro.Продажі за 2,2 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ “Винокрай”, яке запропонувало найбільшу ціну за об’єкт, що не працює понад десять років і має понад 7 млн грн боргів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Zaxid.net.

Хто купив Карапчівський спиртзавод

Участь в аукціоні взяли два учасники - ТОВ "Винокрай" та ТОВ "Щедра Буковина". Торги відбулися 6 липня, а стартова ціна об’єкта становила понад 658 тис. грн. Після трьох раундів аукціону вартість майнового комплексу зросла більш ніж утричі - до 2,2 млн грн. Конкурентна пропозиція ТОВ "Щедра Буковина" становила понад 700 тис. грн.

Переможець аукціону - харківське ТОВ "Винокрай" спеціалізується на виробництві крафтових вин. Компанію зареєстрували менш ніж місяць тому, її власницею є Ольга Кафанова. Інший учасник торгів - ТОВ "Щедра Буковина" працює у сфері виробництва та переробки фруктових соків.

Разом із майновим комплексом новий власник отримає і зобов’язання підприємства. Карапчівський спиртзавод має понад 7 млн грн кредиторської заборгованості, з яких майже 400 тис. грн - заборгованість із виплати заробітної плати працівникам. Відповідно до умов приватизації, протягом шести місяців після придбання об’єкта власник має погасити борги із зарплати та перед бюджетом.

Рішення про приватизацію Карапчівського спиртзаводу Фонд державного майна України ухвалив ще у травні 2021 року. Об’єкт також включали до переліку майна, що підлягає приватизації, у 2023, 2024 та 2025 роках. Після проведення необхідної інвентаризації навесні 2026 року комплекс виставили на аукціон.

Водночас процедура продажу ще не завершена остаточно. За словами начальника відділу приватизації та корпоративного управління Фонду держмайна у Чернівецькій області Василя Ярмистого, переможця торгів має перевірити Антимонопольний комітет. Після цього покупець повинен здійснити оплату та укласти договір купівлі-продажу.

Фото. ФДМУ

Про комплекс

До складу проданого комплексу входять понад 38 виробничих, складських та адміністративних будівель загальною площею понад 8500 кв. м. Земельна ділянка, на якій розташований завод, займає понад 13,5 га.

За інформацією Prozorro.Продажі, на території підприємства розміщені спиртосховище, насосні приміщення, трансформаторна підстанція, зерносклад, бродильне відділення, а також 48 інженерних споруд, серед яких є під’їзна залізнична колія. Водночас виробниче обладнання заводу наразі не працює, оскільки підприємство не здійснює діяльність понад десять років.

Фото: ФДМУ

Нагадаємо, ФДМУ повторно виставив на приватизаційний аукціон великий виробничий комплекс із виготовлення етилового спирту та біоетанолу в Тернопільській області. Через відсутність учасників попередні торги не відбулися, тож стартову ціну об’єкта знизили на 50% - до 73,8 млн грн без ПДВ.