Спиртзавод с долгами свыше 7 млн грн продали на аукционе за 2,2 млн грн

Имущественный комплекс Карапчевского спиртзавода в Черновицкой области был продан на аукционе Prozorro.Продажи за 2,2 млн грн. Победителем торгов стало ООО "Винокрай", предложившее наибольшую цену за объект, не работающий более десяти лет и имеющий более 7 млн грн долгов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

Кто купил Карапчевский спиртзавод

Участие в аукционе приняли два участника - ООО "Винокрай" и ООО "Щедрая Буковина". Торги прошли 6 июля, а стартовая цена объекта составляла более 658 тыс. грн. После трех раундов аукциона стоимость имущественного комплекса выросла более чем в три раза – до 2,2 млн грн. Конкурентное предложение ООО "Щедрая Буковина" составило более 700 тыс. грн.

Победитель аукциона – харьковское ООО "Винокрай" специализируется на производстве крафтовых вин. Компанию зарегистрировали менее месяца назад, ее владелицей является Ольга Кафанова. Другой участник торгов – ООО "Щедрая Буковина" работает в сфере производства и переработки фруктовых соков.

Вместе с имущественным комплексом новый собственник получит и обязательство предприятия. Карапчевский спиртзавод имеет более 7 млн грн кредиторской задолженности, из которых почти 400 тыс. грн - задолженность по выплате заработной платы работникам. Согласно условиям приватизации, в течение шести месяцев после приобретения объекта владелец должен погасить долги по зарплате и перед бюджетом.

Решение о приватизации Карапчевского спиртзавода Фонд государственного имущества Украины принял еще в мае 2021 года. Объект также включали в перечень подлежащего приватизации имущества в 2023, 2024 и 2025 годах. После проведения необходимой инвентаризации весной 2026 комплекс выставили на аукцион.

В то же время, процедура продажи еще не завершена окончательно. По словам начальника отдела приватизации и корпоративного управления Фонда госимущества в Черновицкой области Василия Ярмистого, победитель торгов должен проверить Антимонопольный комитет. После этого покупатель должен произвести оплату и заключить договор купли-продажи.

Фото. ФГИУ

О комплексе

В состав проданного комплекса входят более 38 производственных, складских и административных зданий общей площадью более 8500 кв. м. Земельный участок, на котором расположен завод, занимает более 13,5 га.

По информации Prozorro. Продажи, на территории предприятия размещены спиртохранилище, насосные помещения, трансформаторная подстанция, зерносклад, бродильное отделение, а также 48 инженерных сооружений, среди которых есть подъездный железнодорожный путь. В то же время, производственное оборудование завода пока не работает, поскольку предприятие не осуществляет деятельность более десяти лет.

Фото: ФГИ

Напомним, ФГИУ повторно выставил на приватизационный аукцион крупный производственный комплекс по изготовлению этилового спирта и биоэтанола в Тернопольской области. Из-за отсутствия участников предыдущие торги не состоялись, поэтому стартовую цену объекта снизили на 50% – до 73,8 млн грн без НДС.