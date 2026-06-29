Спиртзавод на Буковине, годами простаивавший, ждет нового владельца: какая стартовая цена

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного аукциона по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия "Карапчевский спиртовой завод". Торги состоятся в системе "Прозорро.Продажи".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ФГИУ.

Стартовая цена лота составляет 658301 гривну без учета НДС.

Объект находится в селе Карапчев Глубокского района Черновицкой области. Такое географическое расположение обеспечивает удобный доступ к транспортной инфраструктуре региона и создает предпосылки развития производственной, складской или логистической деятельности на базе предприятия.

Входящий в состав лота

Новый владелец получит в распоряжение большую промышленную площадку, которая годами простаивала, но имеет потенциал для восстановления или перепрофилирования под новый бизнес.

В состав единого имущественного комплекса входят:

почти 15 гектаров земельной территории;

38 производственных, складских и административных зданий;

48 инженерных сооружений, включая собственный подъездной железнодорожный путь;

производственное оборудование и транспортные средства

Условия продаж и дата аукциона

Среди ключевых условий приватизации предприятия – погашение в течение шести месяцев задолженности по заработной плате и перед бюджетом.

Кроме того, новый инвестор обязан не допускать увольнения работников завода.

Приватизационный аукцион запланирован на 6 июля. Конечный срок подачи заявок для участия в торгах - 5 июля до 20:00.

Напомним, ФГИУ повторно выставил на приватизационный аукцион крупный производственный комплекс по изготовлению этилового спирта и биоэтанола в Тернопольской области. Из-за отсутствия участников предыдущие торги не состоялись, поэтому стартовую цену объекта снизили на 50% – до 73,8 млн грн без НДС.