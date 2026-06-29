- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Спиртзавод на Буковине, годами простаивавший, ждет нового владельца: какая стартовая цена
Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного аукциона по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия "Карапчевский спиртовой завод". Торги состоятся в системе "Прозорро.Продажи".
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ФГИУ.
Стартовая цена лота составляет 658301 гривну без учета НДС.
Объект находится в селе Карапчев Глубокского района Черновицкой области. Такое географическое расположение обеспечивает удобный доступ к транспортной инфраструктуре региона и создает предпосылки развития производственной, складской или логистической деятельности на базе предприятия.
Входящий в состав лота
Новый владелец получит в распоряжение большую промышленную площадку, которая годами простаивала, но имеет потенциал для восстановления или перепрофилирования под новый бизнес.
В состав единого имущественного комплекса входят:
- почти 15 гектаров земельной территории;
- 38 производственных, складских и административных зданий;
- 48 инженерных сооружений, включая собственный подъездной железнодорожный путь;
- производственное оборудование и транспортные средства
Условия продаж и дата аукциона
Среди ключевых условий приватизации предприятия – погашение в течение шести месяцев задолженности по заработной плате и перед бюджетом.
Кроме того, новый инвестор обязан не допускать увольнения работников завода.
Приватизационный аукцион запланирован на 6 июля. Конечный срок подачи заявок для участия в торгах - 5 июля до 20:00.
Напомним, ФГИУ повторно выставил на приватизационный аукцион крупный производственный комплекс по изготовлению этилового спирта и биоэтанола в Тернопольской области. Из-за отсутствия участников предыдущие торги не состоялись, поэтому стартовую цену объекта снизили на 50% – до 73,8 млн грн без НДС.