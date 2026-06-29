Экономика Украины замедлила рост из-за российских атак: оценка НБУ

Несмотря на замедление экономики из-за российских атак, украинские банки продолжают активно кредитовать бизнес. По данным НБУ, кредитная экспансия длится дольше всего за последние 15 лет, а банковская система остается устойчивой.

Об этом сообщает Delo.ua , ссылаясь на презентацию отчета по финансовой стабильности НБУ.

Экономическое восстановление Украины замедлилось: что стало причиной

В первом полугодии 2026 Украина столкнулась с усилением российских обстрелов производственной и энергетической инфраструктуры, из-за чего макроэкономические условия ухудшились, пояснил Первый заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук:

"Производственные условия для финансового сектора за последние полгода ухудшились: экономика замедлилась, дефицит текущего счета платежного баланса расширился, а инфляционное давление усилилось. Это является отражением усиления террористических атак России на наши производственные мощности, транспортную инфраструктуру и энергетический сектор. В результате в первом квартале низкий уровень.

Для сдерживания инфляции и стабилизации валютного рынка НБУ продолжал удерживать жесткие монетарные условия. В то же время в регуляторе отметили, что стабильность внешнего финансирования зависит от продолжения реформ и выполнения международных обязательств.

Объем кредитования экономики увеличился

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, НБУ наблюдает самый длинный период кредитной экспансии более полутора десятилетий.

"Объем средств, которыми распоряжаются банки, продолжает расти и остается стабильным. Это позволяет банкам поддерживать высокую ликвидность, хотя она и начала частично снижаться в результате активной кредитной деятельности. Ресурсы почти полностью формируются средствами клиентов, а доля срочных средств населения стабильно близка к трети".

Эти факторы позволяют демонстрировать самый длинный период кредитной экспансии за последние 15 лет. Темпы прироста чистого кредита в гривне превышают 30% уже больше года”.

По оценкам регулятора сегодня банковскими кредитами пользуется почти треть украинских предприятий. За последние десять лет количество корпоративных заемщиков удвоилось и достигло около 17 тысяч. Также одной из тенденций последнего года стал стремительный рост инвестиционного кредитования. Быстрее всего увеличиваются кредиты, которые выдаются на срок более трех лет, то есть средства направляются не на покрытие текущих расходов, а на развитие предприятий.

Отдельно в Нацбанке обращают внимание на изменение структуры кредитования. Банки все активнее финансируют машиностроение, в том числе предприятия, связанные с оборонной промышленностью, а также энергетический сектор.

Что сдерживает дальнейший рост кредитования

Одним из ключевых выводов отчета есть необходимость наращивания капитала банков. Для того чтобы кредитовать экономику темпами +30% в год, банкам нужно пропорционально наращивать капитал. Даже при сохранении текущей рентабельности, по данным регулятора, банки не могут расти быстрее чем на 15-20% в год.

Несмотря на сложные макроэкономические условия, в Национальном банке отмечается улучшение ситуации на финансовом рынке. В частности, индекс финансового стресса сейчас находится на самом низком уровне с января 2022 года. Такую динамику регулятор объясняет снижением доходности государственных облигаций, улучшением оценки украинских корпоративных еврооблигаций и положительными ожиданиями инвесторов по отношению к украинским компаниям.

Отдельное внимание в отчете Нацбанк уделил развитию страхования военных рисков. Если еще несколько лет назад этот сегмент фактически только формировался, сейчас рынок демонстрирует рост. Только в первом квартале страховщики собрали около 1 млрд грн страховых премий. Наибольшую долю составляет страхование автомобилей (КАСКО), однако все большее количество программ предлагают и для бизнеса.

НБУ призывает изменить подход к льготному кредитованию

Нацбанк считает, что банковская система должна постепенно отходить от модели, которая в значительной степени зависит от государственных программ поддержки. В частности, программа "5-7-9%" нуждается в трансформации : из-за сокращения компенсаций банкам за ней снова накапливается задолженность государства, поэтому льготное кредитование должно стать более адресным. В то же время регулятор предлагает шире использовать кредитные гарантии международных партнеров и распространить их также на украинские частные банки. В то же время в НБУ отмечают, что банковская система остается устойчивой. Доля неработающих кредитов сократилась до 12,6%, а это самый низкий показатель за последние 15 лет, но банки и дальше сохраняют высокий запас капитала.