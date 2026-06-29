Економіка України сповільнила зростання через російські атаки: оцінка НБУ

Попри уповільнення економіки через російські атаки, українські банки продовжують активно кредитувати бізнес. За даними НБУ, кредитна експансія триває найдовше за останні 15 років, а банківська система залишається стійкою.

Про це повідомляє Delo.ua, посилаючись на презентацію звіту з фінансової стабільності НБУ.

Економічне відновлення України сповільнилось: що стало причиною

У першому півріччі 2026 року Україна зіткнулась з посиленням російських обстрілів виробничої та енергетичної інфраструктури, через що макроекономічні умови погіршились, пояснив Перший заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук:

“Виробничі умови для фінансового сектору за останні півроку погіршились: економіка сповільнилась, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу розширився, а інфляційний тиск посилився. Це є відображенням посилення терористичних атак Росії на наші виробничі потужності, транспортну інфраструктуру та енергетичний сектор. У результаті в першому кварталі низка галузей уповільнила виробництво”.

Для стримування інфляції та стабілізації валютного ринку НБУ продовжував утримувати жорсткі монетарні умови. Водночас у регуляторі наголосили, що стабільність зовнішнього фінансування залежить від продовження реформ та виконання міжнародних зобов'язань.

Обсяг кредитування економіки збільшився

Попри складну макроекономічну ситуацію, НБУ спостерігає найдовший період кредитної експансії за понад півтора десятиліття.

“Обсяг коштів, якими розпоряджаються банки, продовжує зростати та залишається стабільним. Це дозволяє банкам підтримувати високу ліквідність, хоча вона й почала частково знижуватись внаслідок активної кредитної діяльності. Ресурси майже повністю формуються коштами клієнтів, а частка строкових коштів населення стабільно близька до третини.

Ці фактори дозволяють демонструвати найдовший період кредитної експансії за останні 15 років. Темпи приросту чистого кредиту в гривні перевищують 30% вже понад рік”.

За оцінками регулятора, сьогодні банківськими кредитами користується майже третина українських підприємств. За останні десять років кількість корпоративних позичальників подвоїлась і досягла близько 17 тисяч. Також однією з тенденцій останнього року стало стрімке зростання інвестиційного кредитування. Найшвидше збільшуються кредити, які видаються на строк понад три роки, тобто кошти спрямовуються не на покриття поточних витрат, а на розвиток підприємств.

Окремо у Нацбанку звертають увагу на зміну структури кредитування. Банки дедалі активніше фінансують машинобудування, зокрема підприємства, пов'язані з оборонною промисловістю, а також енергетичний сектор.

Що стримує подальше зростання кредитування

Одним із ключових висновків звіту є необхідність нарощування капіталу банків. Для того, щоб кредитувати економіку темпами +30% на рік, банкам потрібно пропорційно нарощувати капітал. Навіть у разі збереження поточної рентабельності, за даними регулятора, банки не можуть зростати швидше ніж на 15-20% на рік.

Попри складні макроекономічні умови, у Національному банку відзначають покращення ситуації на фінансовому ринку. Зокрема, індекс фінансового стресу нині перебуває на найнижчому рівні із січня 2022 року. Таку динаміку регулятор пояснює зниженням дохідності державних облігацій, покращенням оцінки українських корпоративних єврооблігацій та позитивними очікуваннями інвесторів щодо українських компаній.

Окрему увагу у звіті Нацбанк приділив розвитку страхування воєнних ризиків. Якщо ще кілька років тому цей сегмент фактично лише формувався, то зараз ринок демонструє зростання. Лише у першому кварталі страховики зібрали майже 1 млрд грн страхових премій. Найбільшу частку становить страхування автомобілів (КАСКО), однак дедалі більше програм пропонують і для бізнесу.

НБУ закликає змінити підхід до пільгового кредитування

Нацбанк вважає, що банківська система має поступово відходити від моделі, яка значною мірою залежить від державних програм підтримки. Зокрема, програма "5-7-9%" потребує трансформації: через скорочення компенсацій банкам за нею знову накопичується заборгованість держави, тому пільгове кредитування має стати більш адресним. Натомість регулятор пропонує ширше використовувати кредитні гарантії міжнародних партнерів і поширити їх також на українські приватні банки.



Водночас у НБУ наголошують, що банківська система залишається стійкою. Частка непрацюючих кредитів скоротилася до 12,6%, а це найнижчий показник за останні 15 років, але банки й надалі зберігають високий запас капіталу.