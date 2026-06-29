Нацбанк закликав уряд переглянути програму "5-7-9%" через зростання бюджетних витрат

Національний банк закликав уряд звузити програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", залишивши її лише для бізнесів, які найбільше потерпають від воєнних ризиків. У НБУ вважають, що основним драйвером кредитування має стати ринкове фінансування, а не державні субсидії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на червневий звіт про фінансову стабільність Національного банку України.

У регуляторі зазначають, що макроекономічні умови вже дозволяють поступово відновлювати комерційне кредитування. Водночас значна частка пільгових позик у кредитних портфелях банків створює додаткові ризики для фінансової системи.

За словами першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, державна підтримка має бути доступною лише для обмеженого кола позичальників.

"Пільгові кредити, на нашу думку, мають бути доступними лише для окремого кола клієнтів, які є найуразливішими до воєнних ризиків", — наголосив він.

У Нацбанку звернули увагу, що програму "5-7-9%" вже переглянули, зокрема скоротили компенсації банкам для збалансування її бюджету. Однак навіть після цих змін заборгованість держави перед банками за компенсаційними виплатами цього року продовжить зростати.

Регулятор пропонує активніше використовувати механізм кредитних гарантій, у тому числі за участю міжнародних фінансових організацій. На думку НБУ, такий підхід є ефективнішою альтернативою прямому субсидуванню кредитів.

Також банки закликають розширювати набір ринкових фінансових інструментів. Серед перспективних напрямів НБУ називає консорціумне кредитування, розвиток якого передбачено меморандумом про фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу, а також факторинг після оновлення профільного законодавства.

Окремо у звіті зазначається, що заплановане на наступний рік обмеження доступу аграріїв до програми "5-7-9%" може призвести до зниження кредитування агросектору. Попри сприятливу кон'юнктуру на світових ринках агропродукції, попит на кредити в галузі залишається чутливим до вартості фінансових ресурсів.

У НБУ також вважають, що для оптимізації програми необхідно посилити критерії участі підприємств та перейти на модель фіксованої компенсації відсоткової ставки.

Зауважимо, сільське господарство залишається одним із ключових реципієнтів банківських кредитів в Україні. При цьому банки дедалі активніше фінансують інвестиційні проєкти: за перший квартал 2026 року обсяг довгострокових позик бізнесу зріс на 45,3% у річному вимірі.