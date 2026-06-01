За тиждень підприємці отримали 3,9 млрд грн за програмою "5-7-9%"

В Україні продовжується активне фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу в межах ключової державної ініціативи щодо доступного капіталу. Протягом минулого тижня представники підприємницького сектору отримали від 48 уповноважених банків 844 пільгові кредити на загальну суму 3,9 мільярда гривень. При цьому державні фінансові установи видали 471 кредит на суму 1,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційні дані Міністерства фінансів України.

Загалом з початку 2026 року за програмою "5-7-9%" підприємцям було погоджено та видано 16 361 кредит на загальну суму 71,5 мільярда гривень. Частка державних банків у цьому обсязі становила 10 416 кредитів на 30,7 мільярда гривень.

Розподіл фінансування за час дії воєнного стану

З моменту запровадження воєнного стану в Україні бізнес отримав 116 049 пільгових кредитів, сумарний обсяг яких досяг 441,9 мільярда гривень (зокрема 82 683 кредити на 215,9 мільярда гривень припали на державний банківський сектор).

Інфографіка державної підтримки ММСП/Міністерство фінансів України

Станом на 1 червня 2026 року ці кошти були спрямовані на такі цілі:

Кредитування в зоні високого воєнного ризику: 79,07 млрд грн;

Фінансування оборотного капіталу: 87,06 млрд грн;

Переробка сільськогосподарської продукції: 75,48 млрд грн;

Інвестиційні цілі: 66,85 млрд грн;

Антивоєнні цілі: 56,79 млрд грн;

Підтримка сільськогосподарських товаровиробників: 56,31 млрд грн;

Фінансування енергосервісу: 6,91 млрд грн.

Всього з моменту офіційного старту програми було підписано 150 871 кредитний договір на загальну суму 531,6 мільярда гривень. Держава підтверджує, що продовжує вчасно здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь комерційних банків для підтримки пільгових ставок для підприємців.

З 1 січня 2026 року безпосередньою реалізацією програми займається Національна установа розвитку (НУР). Ця структура була створена внаслідок офіційної інституційної трансформації колишнього Фонду розвитку підприємництва. Наразі Міністерство фінансів повністю уповноважене управляти державними корпоративними правами у статутному капіталі НУР.

Нагадаємо, минулого тижня бізнес отримав ще 4 мільярди гривень пільгових кредитів. Протягом позаминулого звітного тижня українські фінустанови видали представникам мікро-, малого та середнього підприємництва 913 пільгових позик. Постійний попит на оборотні та інвестиційні кошти підтверджує, що програма залишається ключовим інструментом збереження робочих місць та стабілізації економіки в умовах війни.