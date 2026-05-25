Бізнес отримав ще 4 мільярди гривень пільгових кредитів

Представники мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні впродовж минулого тижня отримали 913 пільгових кредитів. Загальна сума фінансування в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" склала 4 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерство фінансів України.

Більшу частину угод підприємці уклали з державними фінустановами — вони видали 714 кредитів на суму 2,4 млрд гривень. Загалом у реалізації програми беруть участь 48 уповноважених банків.

Куди спрямовують гроші під час війни

З початку 2026 року український бізнес уже встиг залучити 15 517 пільгових позик на загальну суму 67,7 млрд гривень. Якщо рахувати весь період дії воєнного стану, обсяг підтримки сягнув 438,1 млрд грн (115 205 кредитних договорів).

Інфографіка державної підтримки ММСП/Міністерство фінансів України

Розподіл фінансування за основними цілями виглядає так:

На кредитування в зонах високого воєнного ризику — 77,86 млрд грн;

На переробку сільськогосподарської продукції — 74,14 млрд грн;

На інвестиційні цілі — 66,37 млрд грн;

На фінансування оборотного капіталу — 86,68 млрд грн;

На антивоєнні цілі — 56,80 млрд грн;

Прямі кредити для аграріїв — 55,99 млрд грн;

На фінансування енергосервісу — 6,68 млрд грн.

У Мінфіні наголошують, що держава продовжує вчасно виплачувати банкам компенсації відсоткових ставок, щоб фінансування залишалося доступним для бізнесу. Наразі програмою керує Національна установа розвитку, яка з 1 січня 2026 року стала наступницею Фонду розвитку підприємництва.

Нагадаємо, за попередній тиждень підприємці отримали 832 пільгові кредити на 3,8 млрд грн. Збільшення щотижневого кредитування на 200 мільйонів гривень свідчить про високий попит малого та середнього бізнесу на оборотні кошти та інвестиційні інструменти для відновлення роботи регіональних підприємств.