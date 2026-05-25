Бизнес получил еще 4 миллиарда гривен льготных кредитов

Представители микро-, малого и среднего бизнеса в Украине за прошедшую неделю получили 913 льготных кредитов. Общая сумма финансирования в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" составила 4 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Большую часть сделок предприниматели заключили с государственными финучреждениями – они выдали 714 кредитов на сумму 2,4 млрд гривен. В реализации программы участвуют 48 уполномоченных банков.

Куда направляют деньги во время войны

С начала 2026 года украинский бизнес уже успел привлечь 15 517 льготных ссуд на общую сумму 67,7 млрд гривен. Если считать весь период действия военного положения, объем поддержки составил 438,1 млрд грн (115 205 кредитных договоров).

Инфографика государственной поддержки ММСП/Министерство финансов Украины

Распределение финансирования по основным целям выглядит следующим образом:

На кредитование в зонах высокого военного риска – 77,86 млрд грн;

На переработку сельскохозяйственной продукции - 74,14 млрд грн;

На инвестиционные цели - 66,37 млрд грн;

На финансирование оборотного капитала - 86,68 млрд грн;

На антивоенные цели – 56,80 млрд грн;

Прямые кредиты для аграриев - 55,99 млрд грн;

На финансирование энергосервиса - 6,68 млрд грн.

В Минфине отмечают, что государство продолжает своевременно выплачивать банкам компенсации процентных ставок, чтобы финансирование оставалось доступным для бизнеса. В настоящее время программой руководит Национальное учреждение развития, которое с 1 января 2026 года стало преемницей Фонда развития предпринимательства.

Напомним, за предыдущую неделю предприниматели получили 832 льготных кредита на 3,8 млрд грн. Увеличение еженедельного кредитования на 200 миллионов гривен свидетельствует о высоком спросе малого и среднего бизнеса на оборотные средства и инструменты для возобновления работы региональных предприятий.