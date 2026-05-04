За неделю предприниматели получили 832 льготных кредита на 3,8 млрд грн: детали

В течение прошлой недели представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от 48 уполномоченных банков 832 льготных кредита. Общая сумма финансирования составила 3,8 млрд грн. Банки государственного сектора экономики выдали 498 таких кредитов на 1,4 млрд грн.

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Основные показатели

С начала 2026 года по программе "5-7-9%" предпринимателям предоставлено 12 693 кредита на общую сумму 56,4 млрд грн. Доля государственных банков в этом объеме составляет 7909 кредитов на 23,1 млрд грн.

За все время действия военного положения в Украине было выдано 112381 кредит на сумму 426,8 млрд грн. По состоянию на 4 мая 2026 эти средства распределены по следующим целевым направлениям:

85,48 млрд грн направлено на финансирование оборотного капитала;

74,28 млрд грн выдано на кредитование в зонах высокого военного риска;

71,28 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

64,32 млрд грн составили инвестиционные кредиты;

56,83 млрд грн выделено на антивоенные цели;

55,34 млрд грн получили сельскохозяйственные товаропроизводители;

6,25 млрд грн использовано для финансирования энергосервиса.

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписано 147 203 кредитных договора на общую сумму 516,4 млрд грн. Государственные банки заключили 100652 договора на 235 млрд грн.

Справочно

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" была введена по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и правительства по упрощению доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. В 2024–2026 годах приоритеты программы были смещены в сторону поддержки энергонезависимости предприятий и восстановления производственных мощностей в прифронтовых регионах.

Напомним, неделей ранее предприниматели оформили 1047 новых кредитов на сумму 4,37 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".