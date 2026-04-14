За время работы программы "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес привлек более 500 млрд грн

С 2020 года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес получил более 143 тысяч кредитов. Общий объем привлеченных средств превысил 500 млрд грн. Программа является частью политики "Сделано в Украине", а ее вклад в экономику оценивается в 2,7% ВВП.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Это один из ключевых инструментов для предпринимателей по доступному кредитованию, в том числе и во времена сложной ситуации в энергетике", - отметила Свириденко.

Поддержка энергетических проектов

Финансовый инструмент используется предприятиями по модернизации и адаптации к условиям в энергетике. Среди последних новаций — энергокредиты под 0% годовых до 10 млн. грн. сроком до 3 лет на приобретение когенерационных установок, генераторов и другого энергооборудования.

Кроме того, правительство увеличило максимальный размер инвестиционного кредита на энергетические нужды до 250 млн грн для построения нового поколения к зиме.

Кредитование в прифронтовых зонах

В 2026 году 35% всех новых кредитов было направлено в прифронтовые регионы. Для предпринимателей на этих территориях действует льготная ставка в размере 1% на инвестиционные цели.

"Программа “5-7-9" остается ключевым источником доступного кредитования бизнеса. Мы модернизируем ее в соответствии с текущими вызовами, направляя ограниченный ресурс доступного кредитования на наиболее приоритетные цели: прифронтовые территории, инвестиции и восстановление, энергетику и развитие украинских производителей. В частности, 35% новых кредитов в 2026-м выдано в прифронтовых регионах", — подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Также действуют специальные режимы кредитования для агросектора и перерабатывающей промышленности.

Напомним, в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в течение последней недели 48 уполномоченных банков выдали бизнесу 1 260 льготных кредитов на общую сумму 4,5 млрд грн. Банки государственного сектора профинансировали большинство запросов, выдав 912 кредитов на 2,5 млрд. грн.