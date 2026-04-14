Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,20

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За время работы программы "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес привлек более 500 млрд грн

гривны, гривна, купюры
Подпиемцы получили более 500 млрд грн по программе "5-7-9%" / Shutterstock

С 2020 года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес получил более 143 тысяч кредитов. Общий объем привлеченных средств превысил 500 млрд грн. Программа является частью политики "Сделано в Украине", а ее вклад в экономику оценивается в 2,7% ВВП.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Это один из ключевых инструментов для предпринимателей по доступному кредитованию, в том числе и во времена сложной ситуации в энергетике", - отметила Свириденко.

Поддержка энергетических проектов

Финансовый инструмент используется предприятиями по модернизации и адаптации к условиям в энергетике. Среди последних новаций — энергокредиты под 0% годовых до 10 млн. грн. сроком до 3 лет на приобретение когенерационных установок, генераторов и другого энергооборудования.

Кроме того, правительство увеличило максимальный размер инвестиционного кредита на энергетические нужды до 250 млн грн для построения нового поколения к зиме.

Кредитование в прифронтовых зонах

В 2026 году 35% всех новых кредитов было направлено в прифронтовые регионы. Для предпринимателей на этих территориях действует льготная ставка в размере 1% на инвестиционные цели.

"Программа “5-7-9" остается ключевым источником доступного кредитования бизнеса. Мы модернизируем ее в соответствии с текущими вызовами, направляя ограниченный ресурс доступного кредитования на наиболее приоритетные цели: прифронтовые территории, инвестиции и восстановление, энергетику и развитие украинских производителей. В частности, 35% новых кредитов в 2026-м выдано в прифронтовых регионах", — подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Также действуют специальные режимы кредитования для агросектора и перерабатывающей промышленности.

Напомним, в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в течение последней недели 48 уполномоченных банков выдали бизнесу 1 260 льготных кредитов на общую сумму 4,5 млрд грн. Банки государственного сектора профинансировали большинство запросов, выдав 912 кредитов на 2,5 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук