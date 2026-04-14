За час роботи програми "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес залучив понад 500 млрд грн

З 2020 року в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес отримав понад 143 тисячі кредитів. Загальний обсяг залучених коштів перевищив 500 млрд грн. Програма є частиною політики "Зроблено в Україні", а її внесок в економіку оцінюється у 2,7 % ВВП.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Це один із ключових інструментів для підприємців по доступному кредитуванню, в тому числі і в часи складної ситуації в енергетиці", — зазначила Свириденко.

Підтримка енергетичних проєктів

Фінансовий інструмент використовується підприємствами для модернізації та адаптації до умов в енергетиці. Серед останніх новацій — енергокредити під 0% річних до 10 млн грн строком до 3 років на придбання когенераційних установок, генераторів та іншого енергообладнання.

Крім того уряд збільшив максимальний розмір інвестиційного кредиту на енергетичні потреби до 250 млн грн для побудови нової генерації до зими.

Кредитування у прифронтових зонах

У 2026 році 35 % від усіх нових кредитів було спрямовано у прифронтові регіони. Для підприємців на цих територіях діє пільгова ставка у розмірі 1 % на інвестиційні цілі.

"Програма “5-7-9” залишається ключовим джерелом доступного кредитування бізнесу. Ми модернізуємо її відповідно до поточних викликів, спрямовуючи обмежений ресурс доступного кредитування на найбільш пріоритетні цілі: прифронтові території, інвестиції та відновлення, енергетику та розвиток українських виробників. Зокрема, 35% нових кредитів у 2026-му видано у прифронтових регіонах”, — наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Також діють спеціальні режими кредитування для агросектору і підприємств переробної промисловості.

Нагадаємо, в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%"протягом останнього тижня 48 уповноважених банків видали бізнесу 1 260 пільгових кредитів на загальну суму 4,5 млрд грн. Банки державного сектору профінансували більшість запитів, видавши 912 кредитів на 2,5 млрд грн.