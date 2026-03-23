Програма "5-7-9%": бізнес залучив понад 30 млрд грн кредитів від початку року

Від початку 2026 року український бізнес залучив 6,3 тис. кредитів на загальну суму 30,5 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Найбільші обсяги фінансування припали на кредитування у зонах високого воєнного ризику — 10,7 млрд грн, розвиток переробної промисловості — 9,3 млрд грн та інвестиційні проєкти — 4,2 млрд грн.

Лише за останній тиждень найпомітніше зростання зафіксовано саме у сегменті кредитування бізнесу в ризикових регіонах — на 1,1 млрд грн.

Загалом від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці отримали 140,8 тис. кредитів на суму 490,5 млрд грн. Із них у період воєнного стану було видано 106 тис. кредитів на 400,8 млрд грн.

До десятки регіонів-лідерів за кількістю залучених кредитів увійшли, зокрема, Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська області, які належать до зон високого воєнного ризику. Найактивніше кредитуються підприємства аграрного сектору, гуртової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості.

Із 2024 року програма зосереджена насамперед на фінансуванні інвестиційних проєктів, які створюють робочі місця, модернізують виробництво та сприяють відновленню економіки, зокрема через розвиток інфраструктури, енергозбереження та відбудову пошкоджених війною об’єктів.

Додамо, що на початку лютого 48 уповноважених банків видали представникам мікро-, малого та середнього бізнесу 399 кредитів. Загальна сума фінансування склала 2 млрд грн, з яких 0,8 млрд грн припала на державні банки.