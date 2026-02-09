За тиждень бізнес отримав майже 800 доступних кредитів на 2,8 млрд грн: деталі

Державна програма пільгового кредитування продовжує фінансувати український бізнес. За останній тиждень 48 банків видали 786 кредитів на загальну суму 2,8 млрд грн за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%". Частка державних банків у цьому обсязі склала 535 кредитів на суму 1,2 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Основні показники

З початку січня 2026 року підприємці вже отримали 2 531 кредит на загальну суму 11,4 млрд грн. Загалом за час дії воєнного стану обсяг фінансування сягнув 381,8 млрд грн за 102 219 договорами.

Державна підтримка бізнесу.



Розподіл коштів за цільовим призначенням станом на 9 лютого поточного року:

81,47 млрд грн –фінансування оборотного капіталу;

59,52 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику;

59,28 млрд грн – переробка сільськогосподарської продукції;

57,8 млрд грн –інвестиційні цілі;

56,83 млрд грн –антивоєнні цілі;

50,78 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

4,06 млрд грн – фінансування енергосервісу.

Всього, з моменту старту програми, підписано 137 041 кредитний договір на 471,4 млрд грн, із них банками державного сектору економіки – 94 409 договорів на 216,3 млрд гривень.

Нагадаємо, у період з 26 по 30 січня підприємці оформили 440 нових кредитів на суму понад 2,1 млрд грн.