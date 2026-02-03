За тиждень підприємці оформили доступних кредитів на понад 2,1 млрд грн: куди інвестує бізнес

Від початку 2026 року в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес залучив 1,7 тис. кредитів на загальну суму 8,7 млрд грн. Лише за минулий тиждень підприємці оформили 440 нових кредитів на суму понад 2,1 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними відомства цьогоріч фінансові потоки розподілилися за пріоритетними для країни напрямами. Найбільше підтримки отримав бізнес, що працює в зонах високого воєнного ризику — на це спрямовано 3,4 млрд грн. На другому місці впевнено тримається переробна промисловість із показником у 2,5 млрд грн, а замикають трійку лідерів стратегічні інвестиційні проєкти, в які вкладено 1,5 млрд грн.

Найпомітніше зростання за сумою виданих кредитів цього тижня зафіксовано у кредитуванні переробної промисловості (+896 млн грн). Це свідчить про те, що підприємці переходять від простого експорту сировини до створення доданої вартості всередині країни.

Від початку дії програми (лютий 2020 року) підприємці отримали 136,3 тис. кредитів на суму 468,6 млрд грн. З них у період воєнного стану — 101,4 тис. кредитів на 379,0 млрд грн.

Якщо поглянути на географію, то до десятки лідерів за кількістю звернень увійшли прифронтові регіони та області з високим ступенем ризику: Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Київська.

Наразі основними споживачами кредитних ресурсів залишаються аграрний сектор, гуртова та роздрібна торгівля, а також промислова переробка.

Нагадаємо, у період з 19 по 23 січня підприємці оформили 468 нових кредитів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму понад 2,5 млрд грн.