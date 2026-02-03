За неделю предприниматели оформили доступные кредиты более чем на 2,1 млрд грн: куда инвестирует бизнес

С начала 2026 года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес привлек 1,7 тыс. кредитов на общую сумму 8,7 млрд грн. Только за прошедшую неделю предприниматели оформили 440 новых кредитов на сумму более 2,1 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

По данным ведомства, в этом году финансовые потоки распределились по приоритетным для страны направлениям. Больше поддержки получил бизнес, работающий в зонах высокого военного риска — на это направлено 3,4 млрд грн. На втором месте уверенно держится перерабатывающая промышленность с показателем в 2,5 млрд грн, а замыкают тройку лидеров стратегические инвестиционные проекты, в которые вложено 1,5 млрд грн.

Наиболее заметный рост по сумме выданных кредитов на этой неделе зафиксирован в кредитовании перерабатывающей промышленности (+896 млн грн). Это говорит о том, что предприниматели переходят от простого экспорта сырья к созданию добавленной стоимости внутри страны.

С начала действия программы (февраль 2020 г.) предприниматели получили 136,3 тыс. кредитов на сумму 468,6 млрд грн. Из них в период военного положения – 101,4 тыс. кредитов на 379,0 млрд грн.

Если посмотреть на географию, то в десятку лидеров по количеству обращений вошли прифронтовые регионы и области с высокой степенью риска: Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Киевская.

Основными потребителями кредитных ресурсов остаются аграрный сектор, оптовая и розничная торговля, а также промышленная переработка.

Напомним, в период с 19 по 23 января предприниматели оформили 468 новых кредитов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму более 2,5 млрд. грн.