Бизнес привлек более 2,5 млрд грн кредитов в неделю: почти половина — в прифронтовых регионах

гривны
Почти 48% новых кредитов – для бизнеса в прифронтовых регионах / Depositphotos

За прошедшую неделю предприниматели оформили 468 новых кредитов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму более 2,5 млрд. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Наибольший прирост по сумме выданных кредитов отмечен в кредитовании бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска. За неделю такие предприятия привлекли более 1,2 млрд. грн., что составляет почти 48% всех новых кредитных средств.

С начала действия программы в феврале 2020 года предприниматели получили 135,8 тыс. кредитов на 466,5 млрд. грн. Из них в период военного положения выдано 101,0 тыс. кредитов на сумму 376,9 млрд. грн.

В десятку регионов-лидеров по количеству привлеченных кредитов вошли четыре области, относящиеся к зонам высокого военного риска: Днепропетровская, Одесская, Киевская и Харьковская.

Наибольшие объемы финансирования обычно привлекают предприятия аграрного сектора, оптовой и розничной торговли, а также перерабатывающей промышленности.

В первую неделю января украинские предприниматели оформили 363 новых кредита на общую сумму 1,8 млрд грн, при этом наибольший прирост финансирования зафиксировали в регионах с высоким военным риском — на них пришлось 40% всех выданных средств.

Автор:
Татьяна Гойденко