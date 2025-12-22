Запланована подія 2

Программа "5-7-9%": за неделю бизнес получил почти три миллиарда гривен льготных кредитов

гривна
За прошлую неделю бизнес получил почти три миллиарда гривен льготных кредитов. / Shutterstock

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стала надежной финансовой поддержкой тысяч компаний. Только за последнюю неделю, с 15 по 19 декабря, банки выдали 530 льготных кредитов на общую сумму 2,7 млрд грн.

Как пишет Delo . Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины .

Результаты 2025 года

С начала 2025 года предприниматели привлекли уже 28 187 кредитов. Общая сумма поддержки достигла невероятных 84,4 млрд грн. Государственные банки традиционно удерживают лидерство, обеспечив финансированием более 20 тысяч заявок.

Куда направляют деньги?

За все время действия военного положения общая сумма выданных средств пересекла отметку в 360,8 млрд грн. Статистика на 22 декабря показывает, что приоритеты бизнеса четко структурированы:

  • 80,15 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;
  • 56,84 млрд грн – на антивоенные цели;
  • 54,57 млрд грн – на инвестиционные цели;
  • 53,30 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 51,36 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска;
  • 48,90 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 3,75 млрд грн – на финансирование энергосервиса.

Надежный фундамент

С момента запуска программы было подписано более 132 тысяч договоров. Это результат слаженной работы Фонда развития предпринимательства (ФРП), Министерства финансов и 47 банков-партнеров. Программа "5-7-9%" продолжает оставаться главным инструментом поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, превращая кредитные ресурсы в рабочие места и налоги для нашей страны.

Напомним, с 8 по 12 декабря представители микро-, малого и среднего бизнеса в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" получили от банков 658 льготных кредитов. Общая сумма поддержки составила 1,8 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук