Госпрограмма "5-7-9%": за неделю бизнес получил почти два миллиарда гривен льготных кредитов

гривны
Бизнес получил более 1,8 млрд грн льготных кредитов за неделю / Depositphotos

За прошлую неделю представители микро-, малого и среднего бизнеса в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" получили от банков 658 льготных кредитов. Общая сумма поддержки составила 1,8 млрд грн, причем большую часть этих средств – 1,1 млрд грн – выдали именно государственные банки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

С начала 2025 года по программе "5-7-9%" предприниматели получили 27 657 кредитов на общую сумму 81,7 млрд. грн., из которых от банков государственного сектора экономики - 19 728 кредитов на 45,3 млрд. гривен.

Куда инвестирует бизнес?

За время действия военного положения в Украине выдано 97 292 кредита на 358,2 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 71 122 кредита на 181,8 млрд грн). Из них по состоянию на 15 декабря текущего года:

  • 79,98 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;
  • 56,84 млрд грн – на антивоенные цели;
  • 54,14 млрд грн – на инвестиционные цели;
  • 52,55 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 50,48 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска;
  • 48,58 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 3,62 млрд грн – на финансирование энергосервиса.

Всего с момента старта программы подписано 132 114 кредитных договоров на 447,8 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 91 598 договоров на 208,4 млрд гривен.

О программе

Госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" направлена на развитие предпринимательства благодаря возможности получать доступное финансирование, а также способствует созданию рабочих мест, экономической безбарьерности и поддержке бизнеса во время войны.

Программа доступных кредитов реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является правительство в лице Министерства финансов, координирующее все ключевые аспекты деятельности Фонда. В настоящее время ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 47 банками.

Напомним, с 1 по 6 декабря, по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 751 льготный кредит на общую сумму 2,1 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук