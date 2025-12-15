Запланована подія 2

Держпрограма "5-7-9%": за тиждень бізнес отримав майже два мільярди гривень пільгових кредитів

Бізнес отримав понад 1,8 млрд грн пільгових кредитів за тиждень / Depositphotos

За минулий тиждень представники мікро-, малого та середнього бізнесу в рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" отримали від банків 658 пільгових кредитів. Загальна сума підтримки склала 1,8 млрд грн, причому більшу частину цих коштів — 1,1 млрд грн — видали саме державні банки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

З початку 2025 року за програмою "5-7-9%" підприємці отримали 27 657 кредитів на загальну суму 81,7 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 19 728 кредитів на 45,3 млрд гривень.

Куди інвестує бізнес?

За час дії воєнного стану в Україні видано 97 292 кредити на 358,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 71 122 кредити на 181,8 млрд грн). З них станом на 15 грудня поточного року:

  • 79,98 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу; 
  • 56,84 млрд грн – на антивоєнні цілі; 
  • 54,14 млрд грн – на інвестиційні цілі; 
  • 52,55 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції; 
  • 50,48 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику; 
  • 48,58 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 
  • 3,62 млрд грн – на фінансування енергосервісу.

Всього з моменту старту Програми підписано 132 114 кредитних договорів на 447,8 млрд грн, із них банками державного сектору економіки – 91 598 договорів на 208,4 млрд гривень.

Про програму

Держпрограма "Доступні кредити 5-7-9%" спрямована на розвиток підприємництва завдяки можливості отримувати доступне фінансування, а також сприяє створенню робочих місць, економічній безбар’єрності та підтримці бізнесу під час війни.

Програму доступних кредитів реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду. Наразі ФРП уклав угоди про співробітництво з 47 банками.

Нагадаємо, з 1 по 6 грудня, за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 751 пільговий кредит на загальну суму 2,1 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук